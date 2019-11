La sinceridad de Comesaña: ‘Nacional es merecedor del empate’

Julio Comesaña habló claro en la rueda de prensa luego del empate 2-2 que consiguió este domingo y le dio mucho mérito al rival que le empató el partido que iban ganando 0-2 a los 49 minutos. El entrenador resaltó la calidad de la nómina del cuadro ‘verdolaga’ y explicó por qué el local le manejó la pelota, especialmente en el segundo tiempo.

“Nacional es merecedor del empate, sin ninguna duda. Porque atacó, buscó por todos los medios y consiguió dos goles. Y nosotros hicimos dos goles, atacando poco y después tuvimos tres situaciones más con Cetré”, dijo Comesaña.



“No voy a decir que ‘la injusticia del fútbol’ y que nada, ¡No! Este es el fútbol. Y nos da cosas, a los jugadores principalmente por la entrega, la actitud que tuvieron frente a un muy buen equipo como Nacional parece que uno tiene ahí agarrado, empuñado en la mano con un 2-0, pero este tipo de partidos no está liquidado hasta que termina”, señaló el entrenador uruguayo.



La sensación que le dejó el partido : “Personalmente, como entrenador, me voy tranquilo, me voy satisfecho con lo que hizo el equipo y en un partido de gran intensidad y emociones creo que está todo bien… Los partidos no son como uno quiere sino como se van desarrollando. Al final aguantamos, perfecto, luego de un 0-2 y al final 2-2 y ya está”.



Nacional y su dominio con la pelota : “El balón lo tenía Nacional por una distribución en la cancha. La cuestión era muy disputada en la mitad. Nacional tuvo la pelota porque nos anticipó bien, nos ganó la pelota, nos abrió la cancha… Miren lo que tenía Nacional: Jarlan Barrera, después entró Hernández, tenían a Costa… juegan bien. Me voy satisfecho porque el equipo jugó con dignidad, para mi hizo lo que tenía que hacer y lo que podíamos hacer”.