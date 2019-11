Rivera salió orgulloso de sus jugadores: ‘Son unos berracos’

Independiente Santa Fe luchó hasta el final, sin embargo no pudo contra el América que lo venció 2-0 y clasificó a la final de la Liga II-2019. Al final del encuentro en el Pascual Guerrero, el técnico del cuadro ‘cardenal’, Harold Rivera prefirió no hablar del trabajo de los árbitros y se dedicó a exaltar el trabajo de sus jugadores.

"¿Hubo injusticia?", le preguntó el periodista José Fernando Neira: “Sí, pero de eso no hablo. Ya mirarán las cosas… Santa Fe fue un equipo en la cancha que recurrió al juego limpio a trabajar el partido. Desafortunadamente el resultado y hay otros temas que ya los analizarán. Pero futbolísticamente Santa Fe propuso para ganar el compromiso”, dijo Rivera.



Rivera, que tomó al equipo en el último lugar y lo llevó a pelear la posibilidad de disputar la final dio las claves de su éxito: “Los jugadores entendieron la idea. Al final fuimos fieles a un modelo, a tratar de resurgir de sacar a Santa Fe de esa situación. Meritorio lo que hicieron los jugadores”, dijo Rivera.



Volviendo al partido, Rivera no ocultó su molestia por el resultado y reconoció que no aprovecharon las posibilidades que tuvieron en el primer tiempo: “Lamentablemente ya vieron lo que pasó, pienso que el equipo tuvo criterio para sacar el resultado. Nos faltó meterla en el primer tiempo y el segundo tiempo fue otra historia… Se enfrentaron dos equipos muy buenos, ellos pasan a la final”, anotó.



Finalmente, el técnico tolimense se emocionó para resaltar la labor de sus dirigidos: “Felicito y pondero a mis jugadores: unos verracos, todos unidos, la afición, la gente, todos unidos por sacar a Santa Fe de esa situación. Hay que seguir para adelante”, señaló.



Rivera se despidió con una respuesta que no dejó claro su futuro. Ante la pregunta del periodista de RCN a si seguiría vestido de rojo el próximo año, Rivera se limitó a decir: “Dios quiera esperemos a ver qué dice el doctor”.