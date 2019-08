La autocrítica de Alexis Mendoza: 'No podemos jugar así de mal'

Deportivo Independiente Medellín cayó 1-2 frente a Rionegro Águilas Doradas por la séptima fecha en la Liga II-2019. El ‘poderoso’ realizó muchas variantes tácticas, pero el equipo no tuvo respuesta y terminó consiguiendo su segunda derrota consecutiva. Al final del partido, el técnico Alexis Mendoza analizó el flojo nivel de su equipo frente al conjunto ‘dorado’.

“En general, el grupo fue impreciso, quisieron atacar demasiado rápido contra un rival que se paró muy bien tácticamente. Las imprecisiones nos costaron mucho más que en partidos anteriores, no pudimos sostener la pelota. Al final, el equipo no pudo salir de ese bache de confusión, no fueron por jóvenes o experimentados, en líneas generales fuimos inestables y tuvimos muchos errores, eso minó en la confianza del equipo y al final perdimos de manera contundente”, señaló Mendoza.



Sobre la rotación empleada en este encuentro, Alexis comentó que “los cambios que hicimos por jugadores que ya habían actuado, lo que si es que ellos (Jaime Giraldo y Adrián Arregui) venían de sus lesiones y al lado tenían un compañero con ritmo. Lamentablemente, todos fuimos inestables y no tuvimos la paciencia para darle trámite al partido, intentamos atacar muy rápido y eso acabó con la tranquilidad del equipo”.



Además, “Jaime (Giraldo) está haciendo un gran esfuerzo, los otros laterales no están en ritmo de competencia. Con Didier (Delgado) intentamos que tuviera estabilidad, pero al final todo fue confusión, no atacamos de una manera ordenada y creando juego. Eventualmente, se dan transiciones rápidas, pero hay que construir juego. Los que entraron tuvieron el afán de hacer las cosas bien, pero se apresuraron mucho. Le dimos muchos balones al rival que poco a poco se puso más fuerte, con la incertidumbre que teníamos, nos generó mucha ansiedad y no le pudimos dar tránsito al juego. Este fue uno de los partidos más complicados de disputar”.

En cuanto a la observación que cuidó jugadores de cara al clásico antioqueño, Mendoza remarcó que “pensar lo que viene después ninguno lo han hecho, porque no los he dejado. Consideramos que era el momento de bajar las cargas, se nos venían partidos de mucha exigencia y preferí que algunos jugadores tuvieran 45 minutos. Nunca fue pensando en el clásico, eso no lo podemos hacer, vamos partido a partido, buscando la mejoría de cada jugador. Este partido lo tenía pensado para acomodarme mejor en la tabla”.



Sobre la labor del medio campo, el DT rojo indicó que “(Adrián) Arregui y Didier (Moreno) es una gran ‘aduana’, son situaciones que se presentan en el partido y Arregui estuvo insistiendo más con remates de media distancia, estaba más descansado. Una enseñanza que nos deja, es que no podemos jugar así de mal. Las afugias no nos pueden dejar que el equipo pierda el control, se van a presentar partidos de esta manera y debemos trabajarlos, ser consistente para ganarlo”.



Finalmente, analizó el presente de Mateo López, el primer cambio que realizó promediando la primera parte. “Lo de Mateo (López) es lo mismo que estoy esperando de los jugadores jóvenes, los hemos querido rodear con gente experimentada para que se sienta cómodo. Hay mucha inestabilidad en los jóvenes, por la misma etapa de formación, debemos seguirlos teniendo en cuenta, ha mostrado buenas condiciones y hay que seguirlo apoyando. No es fácil asumir un rol en un partido tan importante. Lo cambié porque estaba cayendo en un momento de desesperación y no quería que se frustrara”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín