‘Nunca hemos perdido la confianza dentro del grupo’: Guimaraes

Alexandre Guimaraes no se cambia por nadie. El entrenador brasileño reconoce que la confianza de los directivos en su trabajo, cuando se vivieron malos momentos, y la respuesta del plantel, han resultado fundamentales para la recuperación del América de Cali, que de estar amenazado a perder el cupo a los cuadrangulares pasó a ser el segundo clasificado.

Después del triunfo 2-1 este domingo sobre Nacional, conseguido luego de una década de frustraciones, Guimaraes señaló: “Fue un positivo lo que se hizo en defensa para proteger nuestro arco, hoy no lo dejamos en cero, pero aparte creo que es importante para el grupo de jugadores la lección que dio la presidencia y todos los frentes de América de no caer en la desesperación después de los resultados adversos que tuvimos y apoyar el equipo, hoy aseguramos la clasificación, además de conseguirla con dos fechas de anticipación, rompiendo paradigmas de vencer a equipos que hacía años no se lograba, ahora tenemos que ver bien el lunes, cuando nos volvamos a ver, la recuperación de los muchachos, algunos han hecho un esfuerzo bárbaro y hay que conversar con el cuerpo médico para mirar qué plan hacemos”.



No obstante, una pregunta era una obligada para el timonel rojo: la ausencia del arquero Neto Volpi: “Son decisiones que uno como líder del grupo tiene que tomar y arriesgar. Tomamos la decisión y nos salió bien, son las determinaciones que en algunos momentos el entrenador tiene que tomar. Cadavid con su dedicación y trabajo en los entrenamientos me dio la tranquilidad de asumirla, ahora la bronca va a ser para mí en lo que sigue, así me la están poniendo los jugadores”.



Sobre la ubicación de Sierra, no tan protagonista en la primera línea, junto a Rafael Carrascal y Luis Alejandro Paz, dijo que “hemos ido dando continuidad en la medida que este trío han ido jugando y conociéndose se están acomodando mejor en los espacios, la función de hacer coberturas la están entendiendo más, eso es importante para el volumen de juego.



Para nadie es un secreto que la presencia de Luis Alejandro Paz tras superar una lesión muscular hace parte de los puntos positivos del sector medular, a lo que Guimaraes contestó que “no ha sido novedad la posición de Paz una vez que se recuperó, entre él y ‘Rafa’ (Carrascal) se están rotando la mitad de la cancha, eso nos ha dado mucha cobertura para que la gente vaya con menor temor a atacar a las espaldas”.



De la clave en tres fechas para recuperar la confianza que se había perdido, afirmó que “esa confianza entre jugadores y cuerpo técnico nunca la hemos perdido, simple y sencillamente hemos transmitido la confianza y la tranquilidad que nos da la experiencia, es solo estar confiados y darles la confianza y seguridad de que todo esto es pasajero, con 9 puntos en tres partidos se han visto diferentes facetas de los jugadores que a uno le dan la creencia de que esto ha cogido buena forma. Desde el juego con Magdalena, por todo lo que había pasado antes, se ganó contra Millonarios y hoy contra el equipo que está en el primer lugar hicimos un partido completo, de esos que hacen que la afición se sienta bien representada por lo que los jugadores quieren hacer”.



También se refirió al plan que podría aplicarse para las dos fechas venideras ante la clasificación anticipada, específicamente si va a rotar la nómina: “Cuando el equipo está así uno no debe parar, pero a sabiendas que hay algunos futbolistas con los que hay que tener mucho cuidado porque están a un punto de que se puedan romper. Vamos a analizar con el cuerpo técnico y el profe Poletto si es válido que los llevemos a Cúcuta y luego ante Pasto, aunque los puntos son importantes para la reclasificación”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces