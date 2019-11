‘A pensar en lo que sigue, seguimos con vida’: Alexandre Guimaraes

Alexandre Guimaraes apeló a la actitud positiva y optimista antes que una posición de lamentaciones y quejas por la derrota en el clásico contra el Deportivo Cali. El entrenador del América destacó que en el Grupo B de los cuadrangulares de la Liga II-2019 se está viendo que los partidos son muy cerrados y se definen por un gol y que ahora va “a pensar en lo que sigue” pues el cuadro ‘escarlata’ está “todavía con vida”.

Estas fueron las respuestas más destacadas de Guimaraes en la rueda de prensa ofrecida por el técnico brasileño al final del partido en el estadio de Palmaseca.



¿Le faltó creación al equipo, más llegadas de ataque?

Como estamos viendo, todos los juegos se están definiendo por una situación, por un gol. Sabíamos que ellos también iban a intentar jugar a una bola y al final no pudimos salir al menos con el empate, pero ahora es pensar en lo que sigue, que estamos todavía con vida.



¿No cree que el equipo no tuvo una reacción consistente?

Lo que nos faltó en el último cuarto de cancha fue tener un poco más de claridad para resolver las situaciones. Tuvimos que acudir a otro recurso que el rival controló de cierta manera. Estos partidos son así. Si vemos las estadísticas de este partido y del anterior, son finales. Son así.



¿Pesó mucho la ausencia de Carrascal y Paz?

Ante las ausencias teníamos que encontrar perfiles parecidos, sobre todo en el volante central. Creo que Pedro (Franco) lo hizo estupendamente bien. Buscábamos un jugador con más movilidad para las ayudas por los costados y ahí nos fuimos con Nieva. Tuvimos la posibilidad de tener un jugador de estilo parecido al de Rafa (Carrascal) como es Yesus (Cabrera), y ahí el equipo sostuvo un poco más y encontramos el empate. Después, por eso decidimos hacer estas variantes. No era fácil, son dos variantes en una zona vital, que hemos tenido continuidad. Ahora los recuperamos para los dos partidos finales en los que buscaremos la clasificación.



¿Tuvo que hacer un manejo especial de la parte mental?

En la antesala del partido nosotros sabíamos que eso es normal. Cuando hay tanto eco sobre la manera en que sucedieron las situaciones del clásico anterior era casi que normal que la mayoría de los roces, la mayoría de los duelos fueran más para los verdes que para los rojos. Eso no es la primera vez que se ven esas cosas. Menos mal no tuvimos expulsados, porque no es fácil mantener el control emocional al ver estas situaciones.



¿Le faltó dar un paso adelante?

Dimos el paso adelante con la entrada de Yesus (Cabrera). Conseguimos el gol con el que empatamos el partido. El juego se fue desarrollando así: ellos manejando, no habían opciones claras. Se decide por una jugada. No creo que no hayamos dado el paso adelante. Y también lo dimos cuando nos anotaron el 2-1 cuando pusimos a Medina como falso extremo, liberamos a Zuluaga. Dimos los pasos que teníamos que dar.



Lo que viene.

A corregir lo que haya que corregir, a recuperar los que no pudieron jugar hoy. Tendremos la ausencia de (Matías) Pisano en la próximo partido (por acumulación de amarillas). Nada, es lo que hay.