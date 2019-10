‘Convertir y no recibir es lo ideal... Nos vamos contentos': Bobadilla

Deportivo Independiente Medellín logró su segunda victoria de las cinco que se trazó como meta para conseguir un lugar entre los ocho mejores de la Liga II-2019. El ‘poderoso’ logró imponerse 0-1 en Montería contra Jaguares y sigue a la caza de los cuadrangulares. Al final del partido, el técnico Aldo Bobadilla valoró el trabajo de su equipo en esta recta final del campeonato.

“Fue un partido muy difícil, contra un rival muy exigente. No tuvimos mucha certeza a la hora de definir, pero logramos irnos con ventaja, Jaguares nos salió a atacar con pelota parada y filtrada a los volantes de ellos. En el segundo tiempo nos costó con la expulsión de Elvis Perlaza, pero logramos hacer transiciones que por poco logramos aumentar la ventaja”, comentó el estratega paraguayo.



Además, indicó que “destaco los tres puntos que obtuvimos en este partido. El fútbol colombiano es muy complicado, cada equipo no regala nada. Convertir y no recibir es lo ideal, nos vamos contento con la victoria, nos acercamos al grupo de los ocho. Nos quedan tres finales y vamos a dar hasta lo último para conseguir la clasificación”.



Sobre la función de Germán Cano y cómo estuvo bien custodiado por la defensa cordobesa, Aldo precisó que “además de Germán (Cano), hay varios jugadores que también pueden marcar. Tuvimos mucho para lastimar pero no lo hicimos. Jaguares es un equipo fuerte, nos lastimó, están peleando por no descender y eso nos hizo trabajar mucho”.

Finalmente, se refirió a la sustitución de Déinner Quiñones sobre el minuto 38 del segundo tiempo y explicó porque no ha tenido un partido completo en los últimos juegos. “A Déinner (Quiñones) lo estamos llevando de a poco, lo sustituimos porque consideramos que era conveniente. Poco a poco ha ido subiendo su nivel y eso es importante para el equipo, él viene levantando en su juego. Creímos utilizar un jugador más punzante como Juan Manuel Cuesta”.







Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín