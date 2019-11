Las claves de la victoria del Tolima según el técnico Gamero

Alberto Gamero y su Tolima han estudiado muy bien al Junior de Julio Comesaña y así lo pudo vencer este domingo por 1-3 en el estadio Metropolitano, en el juego que marcó la sorpresa de la primera fecha del Grupo A en los cuadrangulares de la Liga II-2019. El técnico habló en rueda de prensa y destacó la concentración de sus dirigidos y el orden para cortar el juego interior de los locales. “Creo que fue una victoria muy, muy importante ante un gran equipo, eso lo sabemos todos”, dijo Gamero.

Las claves de la victoria: “El equipo hoy tuvo la concentración necesaria que a veces nos cobra. Fuimos efectivos, por momentos le quitamos el balón al Junior. Pusimos a jugar a unos jugadores en unas zonas en las que se sienten incómodos ellos. El fútbol interior del Junior, por momentos se lo bloqueamos. Indudablemente que ganarle a Junior aquí es importante, es bueno porque sabemos que este equipo va a seguir peleando lo que es este cuadrangular”.



El estudio del rival: “Lo que pasa es que Junior tiene algo y mucho más con sus marcadores y más con Piedrahita. En el primer tiempo cometimos un error y fue la jugada del gol, que por momentos quisimos tapar los pasillos centrales y descuidamos a Piedrahita y a Fuentes, más a Piedrahita por la izquierda. Y les dije a ellos, Junior por la mitad, con los tres que yo tenía no me iban a hacer juego interior. Teo hace superioridad cuando sale, nuestro marcador sale a buscarlo a él.



En el segundo tiempo, intentamos taparlo y atacar por ese sector, pero sabíamos que Junior es fuerte en el juego interior. Lo otro que teníamos en cuenta es que los dos mediocentros míos quedarían muy abiertos, pero porque Cantillo y Hernández se aislaban para tocar balón. Les dije que referenciáramos más a Cantillo, para que salga de la zona para que no se junte que Teo y con Hernández. Por momentos lo hizo, pero creo que manejamos bien el partido.



Lo que le pidió a sus muchachos: “Uno siempre se imagina los partidos. Le pedí a mi equipo que tuviera la tranquilidad necesaria. Si algo ha tenido este equipo en los últimos partidos es que nos hemos puesto un traje para clasificar. Este es el octavo partido sin perder. El equipo viene bien, con errores, pero con muchos aciertos. Había que tener a Junior muy lejos de nuestro arco. Junior es un equipo que a 10 metros del arco es espectacular. Me parece que cuando Junior nos sometió nos defendimos bien”.