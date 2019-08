¿Cómo se explica el 'bajonazo' en el rendimiento en América de Cali?

Rionegro Águilas, colero de la Liga Águila II-2019 y de la tabla del promedio, acentuó los inconvenientes del América de Cali, que en los últimos minutos tuvo que rescatar un punto en su propio estadio ante los antioqueños.

Las últimas salidas en el Pascual Guerrero le han reportado empates agónicos frente a Patriotas y el conjunto dorado de Antioquia. No ha vuelto a ganar desde el 3 de agosto, cuando derrotó 0-1 al Junior en el Metropolitano. ¿Qué pasa en el cuadro escarlata?



Ese funcionamiento de las primeras jornadas ha venido en declive y el de hoy deja muchas dudas. Muchos señalan al técnico Alexandre Guimaraes y su esquema de ser muy defensivo, cuando tiene jugadores para practicar algo distinto.



De ser líder ahora es sexto con 11 puntos, a 2 del noveno, Junior de Barranquilla, lo que indica que si no vence a Santa Fe este jueves (8:00 p.m.) y los ‘tiburones sí lo hacen ante Envigado en el Parque Estadio, el elenco vallecaucano podría salir parcialmente del grupo de los ocho.



El cuerpo técnico tendrá que analizar con cabeza fría los aspectos que han incidido para el evidente bajonazo de los ‘diablos’ y tomar las decisiones correctas, empezando desde el planteamiento. Veamos algunos detalles de lo que puede estar pasando:



1. La defensa ha ido perdiendo seguridad



El cuarteto posterior rojo sufrió la lesión de su lateral izquierdo titular, Edwin Velasco, y Héctor Quiñones estaba en recuperación, por lo que Guimaraes debió improvisar a Daniel Quiñones, cambiándole el perfil, y su recuperación y salida por ese sector no es la misma por su carril habitual.

A eso se suma que Juan Pablo Segovia y Marlon Torres últimamente vienen sufriendo cuando enfrentan a delanteros rápidos y desequilibrantes.



2. La generación de juego no es la misma del comienzo del campeonato



Luis Alejandro Paz y Juan Diego Nieva pintaban como los volantes centrales ideales en el plantel escarlata, al lado de Carlos José Sierra y Yesus Cabrera. Sin embargo, ese circuito en la zona media no volvió a tener destacadas presentaciones por niveles individuales bajos y la esperanza se cifró en el argentino Matías Pisano, también de una importante figuración en sus partidos iniciales, pero que luego entró en la misma onda de sus compañeros.



En consecuencia, la estrategia se cimenta más en evitar que el rival llegue al área de Neto Volpi que en la generación ofensiva como tal.







3. Poco poder en ataque



El más preocupado con lo que está pasando en la actualidad en América debe ser Michael Rangel, quien llegó para hacer olvidar al venezolano Fernando Aristeguieta.



Normalmente es el único delantero en punta y en los más recientes juegos se ha visto como un ‘llanero solitario’ luchando contra bloques completos, y muchas veces no tiene más de tres contactos con el balón, lo que hace difícil que pueda trascender con goles.



Falta reacción en el banco para hacer las variantes necesarias: Nadie desconoce el señorío y seriedad de Alexandre Guimaraes, pero debe aceptar que está equivocándose en los tiempos en que debe buscar las probables soluciones en la cancha.



Los cambios en muchas ocasiones han sido tardíos, como ocurrió el pasado sábado con Johnnier Viveros por Juan Diego Nieva (26 ST) y Jeison Medina por Héctor Quiñones (36 ST).





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces