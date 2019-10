Cali, su rotación e irregularidad que tiene: a veces sí, a veces no…

A veces sí, a veces no. Así está el tema de la rotación en el Deportivo Cali. Hay partidos en los que todo le salió a Lucas Pusineri, como frente a Cúcuta y al América, pero otros como el del 5-2 ante Tolima en Ibagué y el de este miércoles con Junior en el que su equipo se vio muy liviano y quedó al margen de los ‘zarpazos’ del conjunto ‘tiburón’, que lo hirió tres veces.

Ocho jugadores, la mayoría canteranos, recibieron la oportunidad de estar en el Metropolitano (Mateo Puerta, Kevin Moreno, Kevin Velasco, Juan Carlos Caicedo, Andrés Colorado, Deiber Caicedo, Carlos Rodríguez e Iván Ibáñez –que llevaba varias fechas sin actuar–) y realmente eso lo aprovechó el elenco barranquillero para hacerse a un triunfo que lo deja más cerca de la clasificación a los cuadrangulares, al dar un brinco gigante al segundo lugar con 28 puntos.



Por características, los llamados a llevar al equipo al frente eran Déiber Caicedo y Carlos Rodríguez, pero fueron absorbidos por la marca de los locales y no pesaron. Kevin Velasco fue el que más intentó, cambiando de perfil, aunque eso no bastó para hacer daño en la zaga rojiblanca.



Fue superior Junior, sin ser una aplanadora, supo controlar el partido y mordió cuando tenía que hacerlo. En su sector posterior no pasó afugias y hubo largos pasajes en los que Sebastián Viera fue un espectador más.



Los últimos tres partidos del cuadro azucarero indican que el sector defensivo necesita correctivos: Ha recibido 10 goles, en situaciones como la del último gol de ‘Cariaco’ González, ante bloques muy separados, que ameritan que el cuerpo técnico tome medidas. La ausencia de Christian Rivera en el mediocampo también se siente demasiado. El próximo sábado su rival es Santa Fe, que pinchó al empatar 0-0 con Huila, pero ofensivamente tiene muy buenos argumentos.



Queda claro que en todos los equipos hay titulares y suplentes, aunque Lucas Pusineri manifiesta que su intención es que se muevan todos los integrantes de la plantilla para que estén en forma en el momento en que los necesite, en Copa Colombia o Liga. La tranquilidad está en los 26 puntos que lo tienen quinto por diferencia de gol (+5), con las mismas unidades de América (+2).



El sábado 12 (5:00 p.m.) el rival es la sensación de este tramo del campeonato: Santa Fe, y seguramente regresarán los hombres de experiencia, aunque el miércoles de la semana entrante también está la vuelta de la semifinal de la Copa Colombia frente al Tolima, cuya serie ganan 2-1 los vallecaucanos. Pusineri tiene la palabra.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred en Cali

En Twitter: @marquitosgarces