Rafael Carrascal, el eje de un América que supo desactivar a Junior

Rafael Carrascal fue, de manera aclamada, el hombre de la cancha en el estadio Metropolitano de Barranquillla, en el duelo de ida de la final de Liga II, entre Junior y América.

El jugador sucreño resignó su faceta atacante, que ha hecho la diferencia en el rojo, para figurar esta vez como cabeza de área, como punto de apoyo para Sierra y Paz en la marca. Y su labor fue simplemente impecable.



Carrascal estuvo en todas las jugadas importante de recuperación, cometió las faltas que eran necesarias y fue el resumen de un equipo que hizo del sacrificio su bandera, para frenar a una de las delanteras más temidas del campeonato y desactivar a sus hombres más peligrosos.



“Agradecer a Dios por el esfuerzo que hicimos, se saca un valioso empate, vamos a Cali con el plus del gran partido en Barranquilla y estoy contento por eso”, explicó el mismo sobre su rendimiento.



El ganador del reconocimiento al mejor hombre de la cancha agradeció a sus compañeros y señaló también las fallas que aun se pueden corregir: “Por ahí no aprovechamos las opciones que tuvimos pero Junior no fue punzante y les costó”, dijo.



Carrascal, de 27 años, busca su segundo título en la Liga local –ya lo ganó con Tolima en 2018- y tiene clara la estrategia: “Tenemos que salir a proponer, a ganar sí o sí con nuestra gente. La presión nuestra aquí es para ellos en el Pascual el día sábado”.



Rafael Carrascal llegó con polémica al América, tras una disputa con Tolima que todavía no se resuelve de fondo y que ya llegó hasta el TAS. Sin embargo, para el América, ha resultado un gran beneficio “comprar esa pelea”. En Barranquilla, en la ida de la final, quedó más que claro.