‘Quiero competir y buscar un lugar en la titular‘: Sebastián Gómez

Atlético Nacional acumuló 18 días de pretemporada y el equipo a medida que va teniendo sesiones de entrenamiento, va despuntando la propuesta que quiere Juan Carlos Osorio para 2020. Con jugadores destacados como Sebastián Gómez, los ‘verdolagas’ buscan limpiar la imagen opaca que dejó el 2019, donde se fueron sin títulos.

“Terminamos de una muy buena manera la pretemporada, a muchos nos sirvió y esperamos arrancar con el pie derecho en la Liga”, resaltó Gómez, quien marcó el gol del triunfo sobre Corinthians, el pasado sábado, en la Florida Cup.



Precisamente sobre este torneo que finalizó en suelo norteamericano, Sebastián valoró la experiencia de haber competido frente a dos de los mejores equipos brasileños en el momento como Palmeiras y el ‘timao’. “Nosotros no tomamos estos partidos como amistosos, fue un torneo de pretemporada, contra rivales difíciles, estos minutos nos sirven para conocernos con los nuevos jugadores y tener rodaje pensando en los desafíos que tenemos este año”.



En cuanto al proceso que vive el equipo, Gómez indicó que “poco a poco nos estamos acoplando, en la cancha y fuera de ella, conformando un gran grupo y esperamos poder conseguir títulos”.



Recordando ese gol, el cual llegó de una de sus especialidades como la media distancia, el volante antioqueño comentó que “aproveché el espacio que (Jefferson) Duque creó en la defensa, rompiendo líneas y estuve atento para rematar al arco y conseguir un gol importante”.



En lo personal, la poca participación en el último semestre, Sebastián la tomó como una oportunidad para mejorar. “A mi me ha pasado algo muy bonito, el primer semestre del año pasado jugué muchos partidos, en el segundo no tanto, pero tuve tiempo para evaluar muchas cosas, prepararme mejor, he sido un profesional, quiero seguir compitiendo, buscando un lugar en la titular”, detalló.

#Pretemporada | Así fue el gol de Sebastián Gómez para darle la victoria al Verdolaga. #VamosNacional



📽: @Florida_Cup pic.twitter.com/5nYebRmMkH — Atlético Nacional (@nacionaloficial) January 19, 2020



Finalmente, el volante confía en el apoyo de los fanáticos verdes, quienes este domingo tendrán la oportunidad de asistir al Atanasio, en el inicio de la Liga, con las ilusiones renovadas. “Agradezco el apoyo de la hinchada, que cada partido nos acompañan, nosotros queremos dar lo mejor y esperamos que juntos podamos conseguir los títulos que todos queremos”.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín