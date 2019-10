Unión recibe al Envigado en una nueva 'final' por la permanencia

Este domingo, a partir de las 4 de la tarde, Unión Magdalena y Envigado Fútbol Club, se medirán en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, en un duelo entre dos equipos que si ninguna posibilidad de clasificar a los cuadrangulares, tratan de salvarse del descenso.

Unión Magdalena no encontró solución en el despido del técnico Pedro Sarmiento, pues desde que asumió Carlos Silva, hace cinco partidos, el cuadro samario no ha podido celebrar una victoria y solo ha obtenido tres puntos de los 15 que disputó bajo la dirección del nuevo entrenador.

Luego de la derrota en Cali por 2-0 frente al América, el cuadro samario entró en una profunda crisis que agudizó su propio dueño Eduardo Dávila con una fuertes declaraciones en las que atacó a varios jugadores de la plantilla, como el delantero Ricardo Márquez.



“Es un equipo mediocre, el señor Márquez es mediocre, no pasa nada, todas las pelotas las perdió, paraba en el suelo. (Jean Carlos) Blanco es mediocre, en todos los partidos que juega arriba se come los goles. Nos siguen cabeceando dentro del área, cómo es posible que en el último minuto nos hagan goles, pasó con Junior también. Eso no es de árbitros, debemos saber manejar la pelota”, dijo Dávila en una entrevista a una emisora local.

🔵🔴🌪 | A ese 1% de posibilidades sumemos el amor, el compromiso y la voluntad de remar hacia adelante JUNTOS. ¡Vamos Magdalena! ¡Vamos equipo! ¡Vamos hinchada!



¡UNIÓN SOMOS TODOS! 🌪#UniónYoTeApoyo 💪🏽 pic.twitter.com/rzkP5Y9KAL — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) October 11, 2019



Ante este oscuro panorama el Unión tratará de sacar el orgullo samario para romper la racha de siete fechas sin ganar y así mantener la ilusión de abandonar las dos últimas casillas en la tabla de promedios para el descenso. En este momento el ‘ciclón’ es último en esa clasificación con 129 puntos, uno menos que el Huila, que es penúltimo. Una victoria lo sacaría momentáneamente del fondo a la espera de lo que haga el Huila, el próximo lunes contra el Bucaramanga.



El Unión tendrá como principal baja para este encuentro contra Envigado la de Cristian Subero, quien salió expulsado contra el América en la jornada anterior.

🔵🔴🌪 | 🎫 Adquiere tu entrada para Unión Magdalena vs Envigado FC, en la taquilla del estadio Eduardo Santos y en el Centro Comercial Ocean Mall local L1-70 (Movistar). #UniónYoTeApoyo 💪🏽 pic.twitter.com/3gmJ2IyXiT — Unión Magdalena S.A (@UnionMagdalena) October 11, 2019



El Envigado, que también está comprometido en la tabla de promedios, pues solo tiene cinco puntos de ventaja sobre el Unión, llega motivado luego de la victoria 2-0 que obtuvo en la jornada anterior, frente a un rival directo en esta pelea como lo es el Jaguares de Córdoba.



El equipo dirigido por el español José Arastey no tendría novedades en su alineación para el que será su noveno partido como visitante en este semestre, en el que ha conseguido dos victorias (Millonarios y Bucaramanga), dos empates (Águilas y Huila) y cuatro derrotas.

Estos son los 18 viajeros dispuestos por José Arastey para enfrentar mañana al @UnionMagdalena por la fecha #17 de @LigaAguila.#VamosEnvigado pic.twitter.com/uIAAo2e7o9 — Envigado Futbol Club (@EnvigadoFC) October 12, 2019

Hora: 4 p.m.

Estadio: Sierra Nevada (Santa Marta)

Árbitro: John Hinestroza

TV: Win Sports