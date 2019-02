Unión Magdalena, con un inspirado Márquez, quiere 'ahogar' a Equidad

Unión Magdalena recibe a La Equidad (sábado 3:15 p.m.) por la fecha 3 de Liga I 2019, con la misión de responder con triunfos al entusiasmo de su hinchada.

Unión Magdalena que todavía no conoce el triunfo en su retorno a la primera división, afronta este sábado a las 3:15 pm una nueva prueba de local, esta vez ante La Equidad al que deberá vencer para comenzar a sumar puntos que lo alejen del descenso.



“Espero seguir aportando con goles, los que hice no sirvieron de nada porque perdimos, así que hay que estar enfocado en lo colectivo para poder sacar esto adelante”, dijo el goleador samario.



Abel Aguilar y Cristian Subero seguirán en dudas hasta el último momento por una pequeña molestia física que les dejó el encuentro pasado contra Huila. Ambos han hecho un trabajo diferenciado, pero podrían estar a listos para aportar su fútbol ante La Equidad



Probable alineación

César Giraldo; Christian Subero, Edisson Restrepo, Julio Murillo, Yulián Gómez; Abel Aguilar (Blanco), Jhojan Valencia, Juan Pereira; Luis Carlos Arias, Uvaldo Luna; Ricardo Márquez.





La Equidad, a no sufrir en Santa Marta



​Luego del empate 1-1 en calidad de visitante contra Independiente Medellín, en un partido donde Equidad aprovechó la ocasión de gol que tuvo, pero se vio ampliamente superado por el equipo antioqueño. Los dirigidos por Humberto Sierra deberán plantear el partido sin Jeider Riquett, quien salió expulsado en el partido y sería reemplazado por Danilo Arboleda.



El conjunto asegurador tiene un saldo de 4 puntos en dos partidos jugados, espera hacerse fuerte de local en la nueva era sin Luis Fernando Suárez. Contra Unión Magdalena, equipo necesitado de sumar de tres puntos deberá ser cauteloso con el goleador Ricardo Márquez.



Humberto Sierra quien ha declarado estudiar a los rivales y plantear el partido de acuerdo al sistema de juego que presenten, mantendrá en base a esto la mayoría del equipo que jugó contra Medellín.



Probable alineación:

Diego Novoa; Walmer Pacheco, John García, Danilo Arboleda, Amaury Torralvo; Pablo Lima, Oscar Bernal; Hansel Zapata, Matías Mier, Neider Barona; Carlos Peralta.



D.T.: Humberto Sierra.





Roger Urieles

Santa Marta, para EL TIEMPO

Nicolás del Busto

Bogotá- FUTBOLRED