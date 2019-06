La hora final: Pasto, en casa prestada, por la remontada contra Junior

El estadio El Campín será el inesperado escenario del la gran final del fútbol colombiano entre Pasto y Junior, este miércoles a las 7:45 p.m. Se verá por televisión en directo a través de Win Sports y del Canal RCN.

La decisión de la Dimayor de no permitir la revancha en Ipiales, sede del equipo nariñense todo el torneo, obligó a jugar en Bogotá, donde Alexis García espera dar pocas ventajas y Junior intentará defender el 1-0 con la vida para sumar la segunda estrella consecutiva y la novena de la historia.



Así llegan los protagonistas.



Pasto, por un 1-0 remontable



La frase:

​

"Nos ganamos la credibilidad de los jugadores y comenzamos a trabajar con carácter. Los jugadores fueron convenciéndose de lo que eran capaces, aun cuando no ganábamos. Todo eso contribuyó a que ellos creyeran que era posible y ahí fue que el equipo empezó a mostrar su verdadero potencial". Alexis García, DT.



Las novedades:

El equipo pastuso termina en buenas condiciones, están todos los jugadores a disposición del cuerpo técnico y motivados por el respaldo recibido de diferentes lugares, deseosos de ver a un Pasto campeón. El único ausente es Mairon Quiñones por lesión.



La novedad fue la molestia del cuerpo técnico por no jugar en Ipiales: "No fue una decisión justa sacar al equipo de su hábitat natural, donde empezó a jugar como local y se ganó el cariño de la gente. Estamos preparados para jugarle mano a mano al Junior.



Posible formación:

Neto Volpi; Fabián Viáfara, Anier Figueroa, Geisson Perea, José Ortiz; Daniel Giraldo, Camilo Ayala, Henry Rojas, Jown Cardona, Carlos Núñez, Ray Vanegas. DT: Alexis García.

Junior, a cuidar la ventaja en la altura



La frase:



“Vamos a tener la gente a favor, una colonia de hinchas del Junior, llevamos la ventaja que es lo más importante, quedan 90 minutos y vamos a tomarlo con mucha responsabilidad, con mucho criterio, jugando bien al fútbol y sabiendo de que Junior es el favorito”: Teófilo Gutiérrez, delantero.



Las novedades:



Junior este semestre tuvo un par de entrenadores, entre ellos el legendario Julio Comesaña, que llegó al banco rojiblanco por novena ocasión para dirigir desde el segundo partido del cuadrangular semifinal. En el olvido quedaron los seis juegos empatados sin goles (cinco como visitante) y los insultos que cayeron de las gradas las ocho veces que no ganaron en casa. La novena estrella está muy cerca: basta un empate.



Se dice que esperarán hasta última hora a Fredy Hinestroza y Willer Ditta, quienes salieron lesionados contra Nacional y trabajan a marchas forzadas.



Probable formación:

Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Rafael Pérez, Gabriel Fuentes, David Murillo; Víctor Cantillo, Luis Narváez James Sánchez, Fabián Sambueza, Fredy Hinestroza; Teo Gutiérrez.

DT: Julio Comesaña.