Habló el presidente del Cali: formato de campeonato y apoyo a Vélez

Marco Caicedo, presidente del Deportivo Cali, ha estado muy activo en estos días en los medios de comunicación, refiriéndose a lo que ocurrió en la Asamblea de la Dimayor, dejando claro que el club apoya la gestión de Jorge Enrique Vélez al frente de la entidad rectora del fútbol profesional en Colombia.



El directivo dejó claro que de acuerdo como se están llevando los tiempos, los partidos que están aplazados de la actual Liga (Pasto vs Tolima y Cali vs Millonarios) se disputarían en la tercera semana de agosto, sirviéndole al Gobierno nacional para revisar que todo se cumpla dentro de los protocolos.

Caicedo explicó en los programas deportivos de la capital del Valle que “debemos hacer una reforma de estatutos para aprobar el nuevo formato de torneo y en cuanto a sedes la primera opción es jugar cada uno en su estadio, teniendo en cuenta que para ese momento ya estarán abiertos los cielos. El otro escenario para reiniciar el fútbol y por la incertidumbre de la pandemia debemos es que se debe tener un plan de contingencia, que sería jugar en sedes regionales si no se puede hacer en las sedes naturales”.



Consultado en la forma en que se entregaría el cuarto cupo a la Copa Suramericana dijo que “se jugará un minitorneo con los 12 equipos que no clasifiquen a cuadrangulares finales. El tema del descenso está sobre el tintero, mi posición es que se debe escuchar muy bien a los clubes que están en zona de riesgo para tomar una buena decisión en Dimayor”.



Sobre la Asamblea del pasado sábado dijo que “es un triunfo a la democracia porque se logró llevar a cabo con mucha altura, obviamente con debates álgidos y con argumentos, lo que se termina votando es a favor de unos estados de resultados, no se vota ni a favor ni en contra de una persona ni su figura, se vota es a través de los procesos y la institucionalidad. En el caso particular del Deportivo Cali, a mí me envían los listados del ejercicio fiscal 2019 auditados y avalados, y mira uno que hay un incremento importante en los ingresos, los egresos, los costos, los gastos, los números no mienten”.



Sin embargo, advirtió que está de acuerdo con hacer cambios: “En la próxima asamblea habrá una reforma estatutaria, acto seguido aprobar el formato del torneo. Hay varios temas que todavía no se han definido como la propuesta de América, nuestra postura en el Cali es que esta situación atípica obliga a que para este torneo en particular se hagan excepciones”.



En cuanto al contrato firmado con el Fondo Inversor Prudent, dijo que “se designó una comisión para analizar el tema de los derechos de televisión internacional, que es la manzana de la discordia, creo que fue un proceso mal llevado, que le toca al Dr. Vélez heredarlo, asaltado en su buena y posiblemente mal asesorado no lo lleva de buena manera, ese es el florero de Llorente, pero hay que ser justos en la vida, es un tema que hay que analizar con lupa, tengo entendido que si se entra en un conflicto jurídico será resuelto por un tribunal de arbitramento en Nueva York o por una corte en París”.



No podía faltar la razón de su apoyo a Jorge Enrique Vélez, en medio de la división reinante: “Me le quito el sombrero a quién lo hace, una cosa es manejar una finca y otra 36, el debate de la idoneidad del cargo se dará luego, ahora no es importante. Tengo una visión pragmática de la vida, no soy amigo de la retórica porque se la lleva el viento, el tema político no me gusta. Jorge Enrique Vélez está trabajando, hay que reconocerle que ha trabajado duro. No es fácil manejar la Dimayor y el fútbol”.



FUTBOLRED anunció en exclusiva el fin de semana que existe intención de TyC por la transmisión de los derechos internacionales, en vista de lo ocurrido con el contrato hecho con Prudent, a lo que Caicedo respondió: “Hay unas conversaciones, he recibido varias llamadas de algunos presidentes de que están haciendo el ‘lobby’ para posiblemente pasar una propuesta de TyC, pero primero hay que desenmarañar el otro tema. En este momento hay un contrato firmado con Prudent y Optima, y hasta que eso no se finiquite no podemos abordar otra opción. A mí me nombraron en una comisión en la última Asamblea y estaré haciendo unos análisis junto con otros presidentes”.



De igual forma, habló de la competencia para las damas, en la que el cuadro verdiblanco está preparando su representativo: “Es importante que el fútbol femenino se desarrolle y se tenga una liga femenina. Nos propusimos armar un equipo que estuviera en condiciones de pelear y vamos afianzando que ese torneo se cumpla. Vamos afianzando la posibilidad de que el torneó femenino se cumpla y lo asumiremos con todo el propósito de quedar campeones”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces