Presentación de Bobadilla en DIM: salida de su anterior club y retos

Lleno de emoción y junto a Carlos Villagra y Juan Caballero como sus compañeros en el cuerpo técnico, Aldo Bobadilla fue presentado este sábado a los medios de comunicación, como nuevo director técnico del Deportivo Independiente Medellín. El paraguayo será el entrenador extranjero número 26 que asumirá las riendas de un conjunto ‘poderoso’ que no pasa su mejor momento.

“Es muy difícil describir con palabras la alegría que siento para venir a dirigir al equipo del pueblo, un equipo que contagia pasión, que es tan fervoroso, es algo único y lo único que puedo prometer en este momento es mucho trabajo, mucho compromiso que es lo que mostré cuando jugué acá y pudimos ganar muchas cosas, ahora como entrenador, espero hacerlo de la misma manera, junto con los jugadores y directivos. Esperamos llevarle a la afición muchas alegrías”, declaró Bobadilla.

Sobre su estilo de juego, comentó que “como entrenador, me gusta mucho jugar, tener la pelota, darle circulación, con la calidad de jugadores que tenemos creo que lo podemos conseguir. Me gusta que los equipos sean intensos, con mucho orden y en cualquier cancha sea protagonista, respetando siempre al rival, pero sin temerles”.

El ídolo rojo volvió a las toldas rojas tras nueve años, cuando partió como arquero. Sin embargo, no quiere que comparen lo que logró como arquero a su rendimiento desde la raya. “Debo separar las cosas, vengo como entrenador, no como arquero. Hay que aclarar eso muy bien, ahora soy el responsable del equipo, la asumo y espero que el hincha lo separe también. El apoyo que me brindan da mucha energía. Ser ídolo como jugador ya lo conseguí, vengo a buscarlo como entrenador”.

En cuanto a esa promesa de volver, “el sueño siempre estuvo, uno no puede planearlo porque no dependía de mí, eso depende de los directivos y el momento que atraviese el equipo. Todo pasa por algo, siempre quise estar acá y ahora lo logré, todo fue muy rápido, no lo podía creer, estaba muy ansioso esperando una respuesta, por suerte se dio todo”, precisó.

Volviendo al tema técnico y táctico, Bobadilla señaló que “independiente del esquema, tenemos un plantel frondoso, que puede jugar de cualquier esquema. Lo que debemos lograr primero es asimilar la idea de juego, tenemos poco tiempo para el miércoles, pero con la predisposición de ellos y nuestras ganas vamos a lograrlo. Tenemos chances de clasificar, hay que mirar para adelante, motivar a los jugadores y olvidarnos de lo que pasó, debemos tener el equipo seguro de sí mismo”.

Sobre al fútbol colombiano, Aldo ponderó lo que se viene haciendo, con respecto a la época en la que jugó, entre 2007 al 2010. “Conocemos el fútbol colombiano, han crecido mucho, las canchas mejoraron. Es algo muy bueno, porque antes teníamos que afrontar la dificultad del rival y el mal estado de la cancha o el clima. Creemos que somos capaces de asumirlo y estamos agradecidos por la oportunidad”.

El ex meta ‘poderoso’, se refirió a su salida de Nacional de Paraguay y cómo quedó la relación entre ambos clubes. “Mi relación con Nacional de Paraguay quedó buena, agradezco la posibilidad de aprovechar esta oportunidad. Dejamos un buen proceso acá. En Colombia buscamos expandirnos, que nuestro conocimiento del entrenador paraguayo, ambos equipos se portaron a la altura, fueron muy respetuosos y lo importante es que queden buenas relaciones entre ellos”.

Finalmente, manifestó su deseo de volver al Atanasio, reunirse con los hinchas rojos y el deseo que tiene para el clásico antioqueño 302. Pasaron 2125 días que Bobadilla no vuelve a la cancha que lo vio destacarse en el fútbol colombiano. “En este clásico voy a tener la oportunidad de reunirme con mi gente, me emociona mucho, valoro el cariño que me tienen y siempre estaré agradecido más allá de lo profesional. Espero que sea un recibimiento muy lindo y que Medellín gane”.



Aldo Bobadilla firmó por un año como director técnico de Independiente Medellín, Carlos Villagra será su asistente técnico, mientras que Juan Caballero será el preparador físico. Leny Maturana seguirá trabajando con ellos y también se desempeñará como el delegado del equipo.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín