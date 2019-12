¿Alivio o preocupación? Nacional y la duda por nueva decisión del TAS

Atlético Nacional no sabe todavía si alegrarse o no por la decisión del TAS que le permite seguir contratando jugadores, mientras se resuelve de fondo un litigio que tiene con Cortuluá por el jugador Fernando Uribe.



El nuevo aplazamiento que se dio en las últimas horas no es necesariamente buena noticia, según los responsables de las finanzas del club antioqueño. Se esperaba un fallo en noviembre pasado, que luego pasó para el 20 de diciembre y finalmente quedó fijado para el 31 de enero. Desde comienzos de 2019, Nacional tiene una medida cautelar que facilita las contrataciones.



Sin embargo, para el presidente 'verdolaga' Juan David Pérez, hay más preocupación que alivio: “No es lo mismo programar un presupuesto con una decisión tomada a hacerlo sin saber qué puede suceder”, dijo.



En declaraciones citadas por el diario El Colombiano, el directivo detalló: “La gente me manifestaba que era un alivio, pero no definir un pleito que lleva más de tres años es duro, necesitamos que se resuelva lo antes posible para poder tener certezas y de ahí tomar buenas decisiones, no planear con incertidumbre. Habrá que tener responsabilidad y prudencia”.



Nacional y Cortuluá mantienen un litigio por el caso Uribe que podría obligar al primero a pagar 5 millones de dólares, lo que significaría un duro golpe para las finanzas del verde.