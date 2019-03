Incertidumbres y alternativas en Millonarios para enfrentar a Santa Fe

Millonarios se prepara para volver a pelear por el liderato de la Liga y el partido de este jueves contra Santa Fe, por la Liga I-2019, será crucial en lo anímico.



Para este encuentro, el azul podría tener algunas variantes en la zona del mediocampo. El buen momento de algunos y el mal rendimiento de otros crea la posibilidad de que el azul se plantee algunos cambios.



Con el regreso de Wuilker Fariñez tras su paso con la selección Venezuela, el arco estará seguro con uno de los mejores arqueros del país. Así como la defensa que no tendrá variantes.



Sin embargo, en el mediocampo, hay rendimientos que hacen pensar en cambios. La dupla Jhon Duque y Felipe Jaramillo no dio buenos resultados en Ipiales contra Pasto y aunque los dos han mostrado buen rendimiento este semestre, cada uno luce mejor cuando tiene a César Carrillo como complemento. Pinto deberá elegir entre un capitán mermado en lo físico o el antioqueño revelación.

En la zona de ataque también hay nombres que hacen dudar. Juan David Pérez contó que presentó algunas molestias al final del partido contra Pasto y es duda. De no estar en óptimas condiciones, Elíser Quiñones sería el hombre a seguir por el costado derecho.



Quien presenta uno de los rendimientos menos notables en la Liga es Santiago Montoya. El antioqueño no ha mantenido una regularidad como volante creativo y a la espera de una oportunidad está Christian Marrugo, quien fue el hombre más destacado en los partidos de Copa Colombia con tres asistencias en dos partidos.



Las dudas en el mediocampo están, sin embargo, Pinto no se ha arriesgado a grandes cambios en lo que va de la Liga y seguramente no lo hará para este partido, aunque el trabajo de la semana le podría haber dado otras variantes.