'Los compañeros se pellizcaron': Teófilo se burla de la polémica

Luego del partido en el que Junior de Barranquilla logró volver a la victoria por 3-0 contra Atlético Huila en el estreno de Luis Fernando 'Chonto' Herrera. El delantero y referente del equipo habló y se refirió a sus polémicas declaraciones esta semana.

Estas fueron las polemicas declaraciones de Teófilo Gutiérrez esta semana, palabras que no cayeron para nada bien en el equipo: “hay jugadores que todavía no han entendido que están en Junior, que tienen que subir su nivel. Todavía no conocen el movimiento de sus compañeros y eso hay que entenderlo rápido y transmitirlo dentro de la cancha, y más en estos partidos clave. Se nos han ido puntos con los partidos ya controlados y no puede volver a pasar eso porque Junior es un equipo grande y somos los campeones”.



Luego de volver a la victoria, el delantero se refirió con un tono de burla a sus declaraciones, esto dijo: "una victoria importante que refleja que los compañeros se pellizcaron", comentó el barranquillero entre risas.



Tras decir esto Teófilo pidió disculpas a sus compañeros: "le pido discupas a los compañeros por lo que dije, pero lo dije con el doble sentido para que ellos se despertaran. Es de humanos cometer errores sabemos el grupo que tenemos y también sabemos que estamos jugando cosas importantes", añadió.



Luego de estas declaraciones el nacido en Barranquilla salió a apagar el fuego tras generar mucha polémica esta semana, generando pensamientos negativos sobre su liderazgo en el vestuario de Junior.