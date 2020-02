Pereira ganó un partido clave por el descenso: venció 1-0 a Jaguares

Deportivo Pereira venció este martes 1-0 a Jaguares de Córdoba, en el partido que cerró la quinta fecha de la Liga I-2020. El matecaña consiguió tres puntos vitales, sobre todo por el descenso, pues igualó en esa tabla al equipo de Montería.



El local arrancó el compromiso con el pie en el acelerador, incluso, por poco logra un gol de camerino, en un error, en el cual se vieron involucrados el portero Robinson Zapata y su defensa, pero finalmente, la zaga, en medio del desespero evacuó el peligro cuando la pelota buscaba la red.



El visitante, precedido de unos destacados resultados frente América, Nacional y Millonarios, perdió la sorpresa que lo antecedía, evidencia de las desatenciones defensivas, que lo dejaron expuesto y con los nervios de punta, todo por no poder salirse de sus afugias.



Si bien, el matecaña se aproximaba por la banda derecha con centros al corazón del área, no lograba abrir el marcador, todo por la falta de eficacia y una acertada intervención de Zapata. Era cuestión de tiempo para que se abriera el marcador y Delio Ramírez, en una individual evadió en dos ocasiones al mismo opositor, a quien dejó en el suelo y luego de alzar la mirada fijo la vista hacia el palo derecho y con la pierna izquierda definió a ras, pese al esfuerzo Robinsón, que poco pudo hacer para atajar el balón.



Una, dos y tres veces más se anunció el pereirano en la puerta rival, contexto que dejaba entrever las falencias de los monterianos, quienes no vieron más caídas en su cabaña, gracias a los golpes de suerte y a un fuerte pechazo de ‘Rufay’, que soportó que lo fusilaran. Aunque el risaraldense era el dueño del esférico, pasó dos sustos con un remate a quemarropa de Juan Hernández, que finalmente se fue desviado y después, Israel Alba hizo una advertencia, tras la asistencia de Wílder Guisao.



El felino inició la etapa complementaria con la intención de conquistar el empate, porque se atrevió a proponer y llegaba a los predios de Harlen Castillo, sin embargo, su profundidad fue mínima y el orden de la retaguardia cafetera evitaba cualquier escenario de riesgo. Con el trascurrir de los minutos, el anfitrión volvió a apoderarse de la redonda, debido a que adelantó sus líneas, lo que lo llevó a controlar a su invitado, que no renunciaba al partido.



La pierna fuerte se convirtió en una de las protagonistas del encuentro, por parte de las ‘fieras del Sinú’, que exigieron en dos ocasiones a Harlen Castillo, no obstante, fue incapaz de concretar la paridad y así el de la ‘perla del Otún’ le igualó el promedio en el descenso y el puntaje en la Liga. -7 puntos para cada uno-.



Antes de finalizar el duelo, los delegados de Pereira y Jaguares se enseñaron en una riña verbal, que los llevó a la expulsión de los bancos por parte del central.



Síntesis

Deportivo Pereira 1-0 Jaguares de Córdoba



Pereira: Harlen Castillo (6); Francisco Córdoba (6); Danny Cano (6), Yoiver González (6) y Alejandro Artunduaga (7); Jairo Molina (6), Ronaldo Tavera (6), Jhonny Vásquez (6) y Delio Ramírez (7); Mateo Cano (7); Wilfrido de la Rosa (6).

Cambios: Edwin Móvil (7) por Jairo Molina (11 ST), Diego Álvarez por Mateo Cano (20 ST) y Mauricio Casierra por Delio Ramírez (36 ST).

D.T.: Néstor Craviotto.



Jaguares: Róbinson Zapata (6); Israel Alba (6), Kevin Riascos (5), Juan Hernández (5) y Leonardo Escorcia (5); Yulián Anchico (5) y Fabián Mosquera (6); Hárrison Mojica (6) Sebastián Ayala (5) y Wílder Guisao (6); Sergio Romero (4).

Cambios: Diomar Díaz (6) por Sebastián Ayala (1 ST), Pablo Bueno (6) por Sergio Romero (10 ST) y Jefferson Cuero por Fabián Mosquera (27 ST).

D.T.: Juan Cruz Real.



Goles: Delio Ramírez (18 PT), para Deportivo Pereira.



Amonestados: Mateo Cano (36 PT) y Néstor Craviotto (DT) (41 PT), en Pereira. Wílder Guisao (19 ST), Kevin Riascos (34 ST) y Yulián Anchico (34 ST), en Jaguares.



Expulsados: no hubo.



Partido: Intenso.



Figura: Delio Ramírez (7).



Estadio: Hernán Ramírez Villegas.



Asistencia: 8.500 espectadores aproximadamente.



Árbitro: Mauricio Pérez (5).



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Pereira

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA