¿Peláez y Mejía de nuevo juntos? La verdad sobre el regreso que no fue

La nostalgia es uno de esos males que en cuarentena logra uno de sus picos más altos. Y a estas alturas, no son pocos los que recuerdan fenómenos como La Luciérnaga, que surgió de una decisión gubernamental de racionar energía; o El Pulso del fútbol, una excusa para tertuliar a la hora del almuerzo. Así, con excusas, surgieron inolvidables espacios para el periodismo.

Por eso ahora, en medio de la cuarentena por el coronavirus covid-19, no fueron pocos los que quisieron tener a dos referentes del periodismo deportivo de nuevo juntos en un mismo programa: Iván Mejía y Hernán Peláez.



Y la verdad es que sí hubo llamadas y contactos para volver a reunirlos, tal como confirmó Mejía en el programa 'El corrillo de Mao'.



Allí se le preguntó por la posibilidad de regresar a la radio por invitación de la W, haciendo nuevamente pareja con Hernán Peláez, y dijo tajantemente: “fue absolutamente cierto, hablaron con Hernán, yo hablé con Hernán, dijimos hagámosle, pues para estar enclaustrados en la casa ganemos una plata, pero cuando pedimos se asustaron, hasta allí llegó el negocio, cuando hablamos de plata hasta allí llegaron”.



Fue enfático en señalar que no regresará: “Para trabajar hay que tener ganas y yo no tengo ganas. Hice 50 años de periodismo, creo que cumplí mi labor, no tengo ganas de trabajar… me entró una absoluta pereza de trabajar en los medios y no tengo ganas de romper la racha, he tenido muy buenas ofertas, grandes. En estos momentos no tengo pensado en nada, la familia tampoco vio con buenos ojos que intentara regresar. no me veo regresando”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces