'Estoy mamado y aburrido porque esto está podrido': 'Pecoso' Castro

Fernando Castro es el actual técnico de América y explicó cómo está el presente de su equipo, pues han llovido muchas críticas sobre su plantel tras el mal resultado obtenido el fin de semana.



“Yo no veo al equipo mal físicamente. Falta que algunos tengan más ritmo y les ha costado un poquito entrar en el trabajo. Pero yo veo bien el plantel y todos trabajan bien en la semana”, dijo el entrenador.



Sin embargo, el entrenador manizaleño expresó su molestia por situaciones que se viven actualmente en el balompié colombiano y criticó algunos periodistas.

“Esto del fútbol se volvió un negocio y está insoportable. Hay gente por fuera que le dice a los periodistas qué decir de x equipo, o que tiene un técnico y que ‘necesitamos ponerlo en tal equipo’. Estoy mamado y aburrido porque esto está podrido. Hay equipos que nadie dice nada porque tiene gente que llama, amenaza, grita y yo no estoy para pelear con nadie”, dijo.



Posteriormente complementó expresando que los jugadores que están en el campo son los que mejor ve y los que han ido a la suplencia es porque no están teniendo el resultado que él espera.



“Yo he tratado de poner el que tiene mejor rendimiento. Yo no voy a poner un jugador que no tiene buen rendimiento porque el empresario me llama y me dice o porque el directivo dice, yo no soy de esos técnicos. Yo trabajo en la semana y pongo el equipo que yo creo”, comentó.



Finalmente sobre la poca oportunidad de algunos jugadores, en especial de Héctor Quiñones y Jhonier Viveros, él expresó que se recuperan de sus lesiones y que “no voy a usar jugadores lesionados porque sé que van a decir que ‘‘Pecoso’ los tiene estallados físicamente’”.