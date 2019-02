Caldas, a no alejarse de la punta: visita a un necesitado Patriotas

Volver a saborear una victoria, que se le volvió esquiva desde la primera fecha del Torneo Apertura cuando derrotó 2-1 a Medellín, es el propósito de Patriotas, que recibe a Once Caldas en el gramado de La Independencia, este miércoles, a las 4:00 p.m.

Luego de ceder dos empates consecutivos en su patio ante América y Santa Fe por idéntico marcador (1-1), el conjunto boyacense desde el pasado 25 de enero no sabe que es ganar en este campeonato.



Aunque viene de empatar a domicilio sin goles ante Envigado, en la última jornada, el cuadro andino sigue refundido en la parte baja de la tabla en el puesto 13 con 6 puntos, producto de un partido ganado, tres empatados y dos derrotas.



“El propósito de todo el grupo es el de volver ganar aquí en nuestra cancha. Es importante tener la mejor actitud y aprovechar los espacios y errores que pueda conceder el contrario. Por eso tenemos que ganar si o si para que el equipo no se aleje mucho de la posibilidad de clasificar entre los ocho”, explicó Daniel Mantilla, quien ha sido titulare en los dos últimos juegos en la posición de media punta.



Once Caldas expondrá nómina alterna contra Patriotas

​

Unos días difíciles vivió el Once Caldas, no obstante, la reciente victoria contra Deportes Tolima, en la última fecha del campeonato le dio cierto respiro para enfrentar a Patriotas, dada la intención de buscar su cuarto triunfo en la Liga.



Los manizaleños han querido imponer su dominio ante sus rivales con su propuesta rápida y de presión alta en los primeros minutos de competencia de cada partido, sin embargo con el trascurrir de los minutos pierden la idea de juego, aunque su rendimiento es bueno y pueden ir a pelear a Tunja un cupo en la parte alta de la tabla.



El técnico Hubert Bodhert expondrá una nómina alterna en la Independencia, dada la intención de repartir cargas y darle descanso al grupo principal, que enfrentará a Junior en la octava jornada en Manizales.



“El no tener un inicio como el del semestre anterior, donde se comenzó ganando y eso fue afianzando el juego, porque cuando se gana hay mucha más seguridad y mucha más confianza, eso ha generado una cantidad de incógnitas y una cantidad de malestar y se ha generado mucha inquietud, en cuanto a la forma de jugar del equipo, pero yo creo que el equipo ha intentado jugar lo que nosotros siempre hemos jugado”, dijo Bodhert.



Los caldenses se propusieron alcanzar el triunfo, quieren recuperar el puntaje cedido frente a Cúcuta, en Manizales y cerrar la semana con una conquista, cuando reciban a los de Barranquilla. El ‘albo’ marcha sexto del rentado con 11 unidades.



Alineaciones probables

​

Patriotas: Eder Chaux; Israel Alba, Daniel Briceño, Miller Mosquera, Federico Arbeláez; Exequiel Benavidez, Andrés Ávila, Kelvin Osorio, Daniel Mantilla; Jhon Fredy Salazar y Brayan Fernández.

DT: Diego Corredor



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; Lewis Ochoa, Miguel Nazarit, Andrés Felipe Correa y Elvis Mosquera; Mauricio Restrepo, Juan Pablo Nieto y Elkin Soto; Marcelino Carreazo, Johan Carbonero y Ricardo Steer.

DT: Hubert Bodhert.



Estadio: La Independencia

Hora: 4 p. m.

TV: Win Sports

Árbitro: Carlos Ortega



Ulises Ortega Acuña

Para EL TIEMPO

Tunja

@odiseonoticias



Ramón Salazar

Para EL TIEMPO

Manizales

@RAMONANDRESSAVA