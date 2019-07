Costeños, a ponerse ruana: condiciones de Patriotas para entrar gratis

View this post on Instagram

#PatriotasBicentenario 💂‍♂️ ¡Si trae Ruana, Sumercé entra gratis! #Fecha2 🆚 #Junior 🗓️ Domingo 21 de Julio 🕠 5:45 PM 🏟️ Estadio La Independencia de Tunja Adornemos nuestra casa, todos con Ruana a la Independencia, siempre orgullosos de nuestra tradición 💖 ⚽ #MásQueUnaBatalla #BoyacaALaIndependencia #SomosBoyacá #FamiliaPatriotas