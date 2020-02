Frío cierre para la fecha 3: Patriotas y Cali empataron sin goles

Patriotas y Cali pusieron fin a la tercera fecha de la Liga con un empate 0-0 en el estadio La Independencia de Tunja. David González fue el protagonista con sus atajadas para los vallecaucanos.

El cuadro azucarero salió al terreno de juego con una combinación de jugadores jóvenes y otros experimentado, por lo que fue un híbrido lo que se vio por parte del visitante.

Pero en este encuentro los locales fueron los protagonistas, presionando a los defensas y a los jugadores que querían darle claridad al Deportivo Cali.

La presión surgió buen efecto y logró robar el balón en varias oportunidades. La más clara fue a los 26 minutos, cuando Maicol Medina quedó mano a mano con David González, pero el arquero atajó el esférico y aunque hubo rebote, otra vez el arquero atajó el balón, esta vez golpeado por David Castañeda.

Cali solo llegó al arco de Álvaro Villete con remates de media distancia, pero no pesó la presencia de Ángelo Rodríguez, Jhon Vásquez, ni José Enamorado, algunas de las caras nuevas del cuadro azucarero que estuvieron en este partido.

En la parte complementaria fue mucho mayor el protagonismo para David González. Rodín Quiñones, Daniel Mantilla y Maicol Medina intentaron con remates de media distancia, pero el experimentado arquero de 38 años logró atajar todos los remates.

Alfredo Arias quiso cambiar el curso del partido dándole ingreso a Deiber Caicedo y Harold Gómez y soltando más en ataque a Agustín Palavecino, pero no hubo muchos acercamientos al arco del guardameta uruguayo al servicio de los lanceros.

Solo hasta los minutos finales Cali logró poner en aprietos a Villete, pero al pitazo final fue un empate 0-0 que deja al Cali en la séptima casilla y a Patriotas en penúltimo de la tabla.

Síntesis



Patriotas 0 - 0 Cali



Patriotas: Álvaro Villete (6); Santiago Roa (6), Darwin Carrero (6), Martín Payares (6), Federico Arbeláez (6); Exequiel Benavidez (5), Maicol Medina (6), Daniel Mantilla (5); Carlos Rivas (6); Rodin Quiñónez (6) y David Castañeda (6).

Cambios: Cristian Barrios por Exequiel Benavidez (12 ST), Jhon Miranda por Carlos Rivas (20 ST) y Carlos Ramírez por David Castañeda (36 ST).

D.T.: Nelson Gómez.



Cali: David González (8); Juan Angulo (6), Richard Rentería (6), Hernán Menosse (5), Darwin Andrade (6); Andrés Colorado (5), Agustín Palavecino (6), José Enamorado (6), Carlos Lizarazo (5); Jhon Vásquez (4) y Ángelo Rodríguez (4).

Cambios: Déiber Caicedo (6) por José Enamorado (45 ST), Harold Gómez (5) por Carlos Lizarazo (6 ST) y Eduar Caicedo por Jhon Vásquez (33 ST).

D.T.: Alfredo Arias.



Amonestados: Darwin Carrero (23 ST), Cristian Barrios (28 ST), Daniel Mantilla (38 ST) y Federico Arbeláez (45 ST), en Patriotas. En Cali no hubo.



Partido: aceptable.



Goles: no hubo.



Figura: David González (8).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 1.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: no suministrada.



Árbitro: Éder Vergara Lora (7).



Redacción FUTBOLRED

Síntesis Ulises Ortega

Para EL TIEMPO

Tunja