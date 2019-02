América continúa sumando: igualó 1-1 en su visita a Patriotas

Este domingo, Patriotas y América empataron 1-1 en juego válido por la tercera fecha de la Liga I-2019. El equipo del 'Pecoso' Castro se adelantó en el marcador, pero no logró mantener la ventaja y sumó un punto en el estadio La Independencia de Tunja.

El partido inició con un toma y dame. Kevin Viveros remató fuera del área, pero no terminó bajo los tres palos, mientras que Kelvin Osorio intentó vulnerar el arco de Carlos Bejarano sin éxito.



Sin embargo, a los 19 apareció el goleador. Un tiro de esquina de Yesus Cabrera lo remató Juan Pablo Segovia, Eder Chaux la tapó, pero en el rebote Fernando Aristeguieta la empujó como pudo y llegó el primer tanto del encuentro.



América siguió en la búsqueda y con la velocidad de Viveros estuvo muy cerca del segundo gol, pero el palo le negó la oportunidad de celebrar. La respuesta llegó una vez más con Osorio, pero el esférico pasó cerca del palo.



Antes del final del primer tiempo Carlos Sierra también buscó vulnerar el arco de Chaux, pero no lo logró. Aunque la más clara fue en el tiempo de adición, cuando Jhon Arias estrelló un balón en el palo para irse al descanso con la ilusión del triunfo.



Sin embargo, a los 4 del complemento, César Hinestroza cobró un tiro libre que pasó por debajo del cuerpo de Bejarano y celebró el empate en el estadio La Independencia.



Ese gol no bajó el ánimo de los jugadores escarlatas que siguieron buscando el área rival con intensidad, pero siempre falló en las cercanías del área de Patriotas y sus atacantes no conectaron las buenas jugadas.



Síntesis

Patriotas 1 - 1 América



Patriotas: Eder Chaux (7); Israel Alba (5), Oscar Balanta (5), Miller Mosquera (6), César Hinestroza (7); Julián Buitrago (6), Andrés Ávila (6), Kelvin Osorio (6), Fredy Salazar (5); Jhon Arias (6) y David Castañeda (5).

Cambios: Oswal Álvarez por David Castañeda (26 ST), Cristián Barrios por Andrés Ávila (30 ST) y Daniel Mantilla por Fredy Salazar (38 ST).

D.T.: Diego Corredor.



América: Carlos Bejarano (5); Jonathan Pérez (5), Marlon Torres (5), Juan Pablo Segovia (6), Cristian Flórez (6); Julián Guevara (5), Carlos Sierra (6), Jhon Mosquera (6), Yesus Cabrera (6); Kevin Viveros (5) y Fernando Aristeguieta (7).

Cambios: Cristian Álvarez por Kevin Viveros (38 ST).

D.T.: Fernando Castro.



Goles: César Hinestroza (3 ST), por Patriotas. Fernando Aristeguieta (19 PT), por América.



Amonestados: César Hinestroza (11 ST) Israel Alba (16 ST) y Kelvin Osorio (19 ST), en Patriotas. Yesus Cabrera (34 PT), Cristian Flórez (6 ST), Julián Guevara (6 ST), por América.



Partido: regular.



Figura: Eder Chaux (7).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 10.000 espectadores aproximadamente.



Taquilla: No suministrada.



Árbitro: Jorge Duarte (7).