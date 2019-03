Patriotas consiguió un importante triunfo, en casa, frente a Jaguares

En un partido con varias posibilidades de gol y en el que los locales dominaron las acciones, Patriotas venció a Jaguares por 2-1 con goles de Kelvin Osorio y David Castañeda, quien anotó de penal. El equipo boyacense abrió el marcador con un bonito remate de fuera del área, mientras que amplió el marcador a falta de pocos minutos para concluir el primer tiempo.

Jaguares, que no había atacado demasiado, tuvo suerte y encontró el descuento cuando el partido terminaba. Un disparo de John Stewart García golpeó en Edis Ibargüen y dejó al arquero de Patriotas sin posibilidades de reacción, para acercarse en el marcador e intentar, posteriormente, conseguir un empate que nunca llegó.



Esta victoria de Patriotas le permitió sumar tres puntos importantes al equipo de Tunja que sumó en la tabla del torneo y también en la del descenso, alejándose un poco de los puestos de fondo y superando a su rival de partido. Además de esto, los dirigidos Corredor, ascendieron varios puestos en la tabla de posiciones y llegaron a la quinta casilla.



En cuanto a Jaguares, el equipo de Montería debe empezar a sumar, pues no gana desde la fecha dos y, además de alejarse del grupo de los ocho en la tabla del torneo, su permanencia en la primera división del fútbol colombiano se empieza a complicar, aunque todavía está lejos de los puestos de fondo en la tabla del descenso.



Síntesis



Patriotas 2-1 Jaguares



Patriotas: Eder Chaux (6); Israel Alba (6), Óscar Balanta (6), Miller Mosquera (6), Federico Arbeláez (6); Maicol Medina (6), Jhon Arias (6); Kelvin Osorio (7), César Caicedo (5), Daniel Mantilla (6); y David Castañeda (7).

Cambios: Diego Gómez por David Castañeda (23 ST), Brayan Fernández por César Caicedo (34 ST), Fredy Salazar por Daniel Mantilla (40 ST).

D.T.: Diego Corredor.



Jaguares: José Escobar (5); Juan Pablo Zuluaga (5), Jesús Lozano (5), Delio Ojeda (5), Fabián Mosquera (5); Sebastián Ayala (5), Andrés Arboleda (5); Harrison Mojica (5), Pablo Rojas (5), Jesús Murillo (5); y David Cortés (5).

Cambios: John Stewart García (5) por David Cortés (12 PT), Edis Ibargüen (6) por Jesús Lozano (39 PT), Juan Zapata por Andrés Arboleda (35 ST).

D.T.: Jhon Jairo Bodmer.



Goles: Kelvin Osorio (17 PT) y David Castañeda (44 PT), para Patriotas. Edis Ibargüen (30 ST) para Jaguares.



Amonestados: Sebastián Ayala (20 ST), en Jaguares.



Expulsados: No hubo.



Partido: aceptable.



Figura: Kelvin Osorio (6).



Árbitro: Jorge Andrés Tabáres (6).



Estadio: La Independencia.



Asistencia: 3.000 espectadores, aproximadamente.