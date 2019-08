El tira y afloja entre Santa Fe y Camps: se presentó al entrenamiento

Patricio Camps, a este martes, sigue siendo el entrenador de Santa Fe y no han podido arreglar la salida del argentino. Este martes, Camps se presentó al entrenamiento, pero no dirigió la práctica.



Con justa razón, el DT tuvo que ir a hacer presencia en Tenjo, pues si no iba se tomaría como abandono al cargo en el contrato; tema que buscan finalizar en las próximas horas.

El argentino no hizo parte del entrenamiento pero sí fue a Tenjo, pues aún sigue siendo el actual entrenador de Santa Fe. El club rojo no ha podido sellar su salida y busca un acuerdo para sacarlo del banquillo.



Este tema no quedó nada bien con Eduardo Méndez, que salió con fuertes declaraciones en 'Caracol Radio' mencionando que él y su representante es quieren burlar del directivo.



"Se despidió del equipo, no entiendo esa falta de coherencia. Hoy apareció en la sede deportiva cuando lo cité en la administrativa. Quieren jugar conmigo y les va aquedar difícil que me pongan a mi de balón. ¿A hacer las cosas como ellos quieren?, no, a Santa Fe lo tienen que respetar", dijo.