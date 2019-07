Sondeo cardenal: ¿Merece Camps continuar en Santa Fe? Vote y opine

Santa Fe no convence en el inicio de la Liga II-2019 y la Copa Colombia, pues no obtiene buenos resultados, ni de visitante ni en casa, y todavía no ha logrado marcar gol en este segundo semestre. El panorama pinta mal, pues el plantel, que ya ha tenido bajas por lesiones, no muestra mejoría y no tiene todavía una identidad futbolística clara.

Y claro, el gran señalado es su timonel, el argentino Patricio Camps. Este domingo en El Campín, luego de caer 0-1 con Alianza Petrolera, los aficionados explotaron en las tribunas y arremetieron contra el entrenador y sus dirigidos. Y en redes sociales, muchos ya piden la salida prematura de Camps, que apenas inicia su proceso y heredó muchos problemas del pasado campeonato, en el que el expreso terminó último.

Así, en FUTBOLRED queremos contar con la opinión del hincha cardenal. Conocer su parecer sobre la situación de su equipo; si el técnico merece continuar con su proyecto o lo mejor es buscar un revulsivo; saber qué virtudes pueden destacar de Camps y qué pecados lo condenan.



Vote y opine en la sección de comentarios. Aquí, el sondeo santafereño.



Sondeo ¿Hasta qué momento le daría oportunidad a Camps en Santa Fe? Voto registrado. ¡GRACIAS POR PARTICIPAR! Ver resultados Todo el semestre Unas cinco fechas más Debe irse ya Por favor selecciona una respuesta VOTAR RESULTADOS Todo el semestre 0% Unas cinco fechas más 1% Debe irse ya 1% Volver

Sondeo ¿Piensa que es oportuno cortar el proceso de Camps tan temprano? Voto registrado. ¡GRACIAS POR PARTICIPAR! Ver resultados No, apenas lleva tres partidos de Liga, hay que dejarlo que consolide su proyecto Sí, es mejor ahora y no hacerlo cuando puede ser demasiado tarde Por favor selecciona una respuesta VOTAR RESULTADOS No, apenas lleva tres partidos de Liga, hay que dejarlo que consolide su proyecto 0% Sí, es mejor ahora y no hacerlo cuando puede ser demasiado tarde 1% Volver

Sondeo En caso de que se vaya Camps prematuramente, ¿quién sería el técnico indicado para reemplazarlo? Voto registrado. ¡GRACIAS POR PARTICIPAR! Ver resultados Wilson Gutiérrez Gerardo Bedoya Fernando 'Pecoso' Castro Jorge Luis Bernal Sería mejor buscar un técnico extranjero Prefiero otras opciones Por favor selecciona una respuesta VOTAR RESULTADOS Wilson Gutiérrez 0% Gerardo Bedoya 0% Fernando 'Pecoso' Castro 1% Jorge Luis Bernal 0% Sería mejor buscar un técnico extranjero 0% Prefiero otras opciones 0% Volver

Sondeo ¿Qué cosas buenas ha mostrado Camps? Voto registrado. ¡GRACIAS POR PARTICIPAR! Ver resultados Apostó por la cantera y le ha dado oportunidad a los jóvenes Se nota que revisó bien el panorama del fútbol colombiano para fichar Trata de jugar a tener la pelota, algo que se había perdido en Santa Fe No le veo nada bueno Por favor selecciona una respuesta VOTAR RESULTADOS Apostó por la cantera y le ha dado oportunidad a los jóvenes 1% Se nota que revisó bien el panorama del fútbol colombiano para fichar 0% Trata de jugar a tener la pelota, algo que se había perdido en Santa Fe 1% No le veo nada bueno 0% Volver

Sondeo ¿Cuál es el pecado que no le perdona a Camps? Voto registrado. ¡GRACIAS POR PARTICIPAR! Ver resultados Malos fichajes Parece que no se ha hecho entender con la idea que tiene para el plantel Es muy pasivo en el banquillo y hace cambios muy tarde No le veo nada malo, solo que los resultados no se han dado Por favor selecciona una respuesta VOTAR RESULTADOS Malos fichajes 0% Parece que no se ha hecho entender con la idea que tiene para el plantel 0% Es muy pasivo en el banquillo y hace cambios muy tarde 0% No le veo nada malo, solo que los resultados no se han dado 0% Volver