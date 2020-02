Pasto no baja el ritmo y vuelve a ganar en Liga: 1-0 sobre Envigado

El cuadro local tuvo las mejores oportunidades en el primer tiempo. Con Daniel Hernández y Edis Ibargüen hubo algunos remates al pórtico de Santiago Londoño, quien estuvo muy seguro para detener los remates.



El primer tiempo fue de una gran presentación para el equipo pastuso porque fue el de mayor posesión del esférico, aunque no logró vulnerar a la defensa de los naranjas.



Pero Diego Corredor quería más y lo buscó con el ingreso de Jhon Pajoy en el lugar de Kevin Rendón. Eso le sirvió al equipo pastuso para tener más presencia en el área, pero no lograba vulnerar a los antioqueños, que no reaccionaban.



Fue hasta los 29 minutos que Ray Vanegas logró vulnerar a Londoño y así celebró el 1-0 en el estadio Departamental Libertad.



Ahí fue cuando llegaron los cambios en Envigado. Entraron George Saunders y Jhon Durán y con el resultado en contra tuvieron más presencia en el campo de Pasto, pero no generaron claras opciones de gol.



Envigado tuvo más llegadas al arco de Luis Delgado, pero no fueron contundentes y fue Pasto el que se quedó con los tres puntos.