Pasto y su primer triunfo en Liga: el daño que le hizo a dos equipos

Deportivo Pasto despegó este martes en la Liga II-2019. El equipo que dirige Alexis García obtuvo su primer triunfo goleando 4-0 al Atlético Huila en Ipiales, en el compromiso que cerró la fecha 6. El club nariñense llegó a 7 unidades y saltó a la decimosegunda casilla de la tabla de posiciones, quedando a 3 puntos del octavo lugar.

Esa primera victoria pastusa afectó directamente al Atlético Huila, al que el cambio de entrenador -salió el ‘Chonto’ Herrera y llegó Jorge Luis Bernal- no le hizo efecto. Los opitas completaron cinco juegos sin ganar y, lo más preocupante, pasaron a ser penúltimos en la tabla del descenso, pues Alianza Petrolera ganó, y así estarían yéndose directamente a la B.

Sin embargo, otro equipo que padeció por el triunfo del equipo volcánico fue Independiente Santa Fe, que por estos días no pasa por buenos momentos. El cardenal pasó a ser el único que no ha ganado este semestre en la Liga -2 empates y 4 derrotas-; pero también el descenso es algo que inquieta al cardenal, no este año, pero sí para 2020.



Con la proyección de la que sería la tabla del descenso el próximo año, teniendo en cuenta la actualidad en la Liga II, Pasto superó a Santa Fe en el acumulado de puntos: pasó a 73 unidades y el albirrojo se quedó en 72. Así, Santa Fe hasta el momento llegaría penúltimo el próximo año en esa angustiosa tabla.