Hinchas de Santa Fe promueven cacerolazo dentro de El Campín

Santa Fe vs. Cali es uno de los partidos que más polémica generó este fin de semana, pues finalmente fue movido para el domingo aunque se debía jugar el sábado. El encuentro, que será a las 3:00 p.m., se modificó por los problemas de orden público del viernes y no gustó mucho en América, que ganó el sábado y su rival ya conoce el resultado.



Sin embargo, por fuerza mayor, el juego fue cambiado y los hinchas cardenales ya piensan en lo que será el difícil encuentro. Tanto así, que no quieren dejar atrás el paro y la situación del país, pues promovieron un 'cacerolazo' dentro del estadio.

Por obvias razones de seguridad, no se podrán ingresar estos elementos físicos a El Campín, así que los aficionados rojos quieren hacer sentir su voz de protesta ante la problemática del país y qué mejor manera que en el estadio, junto a su equipo preferido.



Con una aplicación de celular llamada 'Cacerola', los aficionados rojos promovieron que se haga previo al juego, en el entretiempo y al final del partido, haciéndola sonar en sus celulares durante el compromiso de estos cuadrangulares en la Liga.

Incluso, están viralizando un 'MP3' con sonido de cacerola para los hinchas que asistan y no posean datos en su celular, pues funcionaría como cualquier canción dentro de su móvil.