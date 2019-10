Día clave en Liga: reunión vital por paro de jugadores, ¿qué define?

Este lunes 21 de octubre será un día clave por la protesta de los futbolistas colombianos contra la Dimayor, pues la tensión aumenta y no se ve una salida pronta de negociación con Acolfutpro.



Los futbolistas amenazaron con un paro para ser escuchados y que sus peticiones sean negociadas con Dimayor, siendo este lunes el último plazo o entrarán en paro para le fecha 19 de la Liga, en la que habrá clásico capitalino vital para clasificación.

¿Por qué buscan entrar en paro?

Los futbolistas colombianos, con Acolfutpro, pasaron una lista de 12 peticiones que no fueron escuchadas por Dimayor, por lo que buscaron negociarlas y tampoco encontraron respuesta. En cada partido, han protestado con un minuto sin jugar, que no se ha mostrado en televisión.

¿Qué solución tendrían los equipos? ¿Habría paro?

Desde varios equipos ha empezado la versión de usar un equipo de jóvenes Sub-20 para enfrentar los partidos. Los futbolistas profesionales manifestaron su deseo de ir a paro si no son escuchados, por lo que podrían parar en esta fecha 19, pero el fútbol no pararía.

¿Qué se define en la reunión y entre quiénes?

Desde cerca de las 10:00 a.m., este lunes, se reunirán la Dimayor, Acolfutpro, la Selección Colombia y el Ministerio de Trabajo para buscar una solución y que los futbolistas queden satisfechos con sus peticiones.



Si no se logra un acuerdo o una negociación entre las entidades, Daniel Bocanegra, uno de los representantes del fútbol colombiano, había mencionado que este lunes era el último día o 'se paraban' en la fecha 19.



Todo indica que el presidente de la Dimayor no irá a la reunión. Y Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, debe estar el miércoles en Shanghái (China), en el consejo de la Fifa, por lo cual tampoco se haría presente. Y sin interlocutor, pues poco se podrá avanzar.