Pacheco también se refiere a la polémica de Viera y Valenciano

Víctor Danilo Pacheco, también ídolo de Junior como Iván René Valenciano y Sebastián Viera, se refirió desde su programa radial a las declaraciones del 'Bombardero' sobre el actual capitán del equipo tiburón.

"Yo no lo tomo ni con rabia, me da tristeza eso que dice de Viera. Lo dice el mayor goleador de Junior y el segundo mejor de Colombia, para mí fue el primero porque hizo sus goles en menos partidos que Sergio Galván. Uno escucha a periodistas y ex jugadores que dicen que Junior es el mejor equipo del país. Da tristeza", dijo en la Emisora ABC, en la que trabaja como comentarista deportivo.

Sin embargo, 'Pachequito' mostró su descontento con las declaraciones de su amigo porque, para él, Viera sí es un arquero de quilates para el arco de Junior.

“No puede ser posible que un jugador que es capitán del equipo, que tiene cinco títulos y que suma nueve años en el equipo, no dé garantías, eso no es posible. Uno no entiende, a uno le da tristeza lo que dice Iván, él no puede dañar el ambiente que hay en torno a Junior ahora", dijo.

Incluso, Víctor Danilo expresó con mucha enjundia su opinión sobre la posición crítica que ha demostrado en varias oportunidades Valenciano, con quien ganó los títulos de 1993 y 1995.

“Si tiene algún resentimiento con Junior o con alguno, que lo diga, es que lo de Iván no es de ahora, es desde atrás, cuando yo era asistente (de Junior), siempre tiraba, viene desde hace rato con eso, el año pasado tuve polémicas con él porque decía que Junior era un equipo sin jerarquía y que no tenía jugadores con jerarquía. Ahí empecé a debatir con él. Decía que Santa Fe sí es un equipo con jerarquía y Junior le da un paseo en Bogotá a Santa Fe y le gana 2-0 en la Copa Sudamericana. Luego viene acá y le gana con nueve hombres, ¿entonces cuál es el equipo con jerarquía?”, expresó.