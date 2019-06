Solteros fiesteros o indisciplinados, sin cupo en Nacional de Osorio

Entre muchos anuncios que hizo Juan Carlos Osorio durante su presentación como nuevo entrenador de Atlético Nacional, llamó la atención que anticipó exigencia total en el tema disciplinario, para muchos una necesidad en el actual momento del equipo.

Osorio se plantó un objetivo fundamental: "Antes que ganador hay que ser competitivo", advirtió. ¿Cómo lo logrará? Con un plan disciplinario claro.



"Espero que cada uno se entrene al cien, que sean buenos profesionales. Aquí hay 13 jugadores solteros que no viven de la mejor manera, no me refiero a indisciplina pero sí que cuando uno tiene compromiso de familia se dedica más a su carrera profesional y eso lo vamos a solucionar, hay manera de hacerlo", señaló.



Al ser preguntado sobre esas maneras de llevarlos y si será una exigencia tener pareja, Osorio explicó: "Yo no sugeriría que se emparejen, si para uno es complejo no me atrevo a hablar de los demás. Pero como en su momento lo hice con Cristian Bonilla, con Orlando Berrío, que fue hablarles claramente: dedicación absoluta a la profesión".



El nuevo DT añadió: "No estoy acá para criticar a quienes pasaron por acá antes, pero creo que una cosa es ser un degenerado o un alcohólico y estar de fiesta todos los días y otra cosa diferente es jugar toda la tarde dominó. En todos los casos eso no es vivir la vida de un profesional de élite que se va a exigir acá. Nuestras sesiones de trabajo con Carlos tendrán mucha exigencia pero en nuestra parte, que es lo cognitivo, la toma de decisiones, espero que terminen suficientemente agotados para dormir en la tarde".







Los horarios cortos que se usan en otros clubes son cosa del pasado en este nuevo Nacional: "Aquí no viene nadie de 10 a 12, espero seducirlos y que vengan a desayunar a las 8 y e vayan al mediodía. Es lo mínimo dedicarle por lo menos cuatro horas al club que les paga y no solo la hora y media que es de práctica nuestra", advirtió.



Osorio quiere estructurar un equipo invencible y su primera herramienta es la disciplina. Así que están todos advertidos: cero tolerancia con los necios. Que no digan que no les avisaron...