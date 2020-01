Frío inicio para Once Caldas y Santa Fe: sin goles y pocas emociones

El encuentro en la noche de Manizales empezó con un conjunto local un poco más propositivo, pero sin buena conexión para dejar a Roberto Ovelar de cara al arco de Leandro Castellanos.



Santa Fe no podía encontrar el empalme necesario entre Jhon Velásquez y Fabián Sambueza, los jugadores que ponen a funcionar al equipo en el ataque.



Con un partido cerrado, Once Caldas empezó a rematar de media distancia siendo Kevin Londoño el jugador que más cerca estuvo de poner en aprietos a Leandro Castellanos.



El rojo, por su parte, encontró la más clara con un buen centro desde el sector izquierdo de Mauricio Gómez que cabeceó Diego Valdés, pero mejor respondió el arquero Gerardo Ortiz.



Al minuto 35 se prendieron las alarmas en el blanco porque el mismo Ortiz pidió cambio y Sergio Román tuvo que entrar al campo para adueñarse del pórtico. No obstante, Santa Fe no lo inquietó en lo que se jugó del primer tiempo.



En la parte complementaria, Once Caldas empezó mejor, pero no lograba esa acción individual o colectiva que realmente inquietara al guardameta cardenal, quien se mostraba seguro ante los remates del rival.



Aunque tenían toda la intención de marcar un gol, ninguno de los dos equipos se mostró lo suficientemente aceitado para poder vulnerar la portería contraria.



Desde los bancos también hubo intención de ganar: en Once Caldas ingresaron Sebastián Hernández y David Lemus, mientras que en Santa Fe entraron Patricio Cucchi, Kelvin Osorio y Juan Pedroza, pero ninguno logró dar la claridad que necesitaba su equipo.