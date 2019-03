Once Caldas sigue por la senda de la victoria: derrotó 2-0 a Rionegro

Once Caldas mejoró notablemente su juego y completó su tercer partido consecutivo en ganar. Los blancos derrotaron por 2-0 a Rionegro Águilas en la fecha 12 de la Liga I-2019, partido que se jugó en el estadio Palogrande. Darío Rodríguez y Ménder García fueron los autores de los goles.

Desde el minuto 11, Rodríguez era la pieza clave en la ofensiva blanca, pues tuvo un remate desde afuera del área, que detuvo de manera positiva el guardameta Juan David Valencia.



15 minutos después, las Águilas Doradas llegaron con peligro al arco defendido por Gerardo Ortíz, quien recibió un remate desde afuera del área de Kevin Salazar.



Al 35, Rionegro tuvo una inmejorable oportunidad de abrir el marcador en Manizalez, luego de que Jáder Obrian tuviera un mano a mano, que envió por encima del travesaño del equipo blanco.



Esa opción la sufrió el cuadro antioqueño, pues a un minuto de finalizar el primer tiempo, Darío Rodríguez marcó la primera anotación del partido, desde el punto del penal.



El segundo tiempo fue más táctico, pues ambos equipos disputaban el balón en la mitad de la cancha y no podían hacerle daño al rival. Once Caldas aguantaba el resultado, mientras que Rionegro buscaba el empate en Manizales.



Jáder Obrian era quien comandaba el ataque de los antioqueños, que no concretaban el último toque y no llegaban con peligro. Por su parte, Darío Rodríguez, la figura, generaba el juego ofensivo aún con el marcador arriba.



El delantero blanco buscaba, pero no pudo sumar de nuevo en el estadio de Palogrande. Como en la primera mitad, a dos minutos del final, llegó la liquidación de Once Caldas. Ménder García recibió un gran pase filtrado de Darío Rodríguez y venció a Valencia para dejar el partido 2-0.



Con esta victoria, el cuadro de Manizales llegó a su tercera victoria seguida y llegó a 17 puntos, metiéndose en el grupo de los ocho. Por su parte, Rionegro sigue útimo y se quedó con 7 unidades.