Once Caldas encontró un milagro: empató al último minuto con Pereira

Se jugó el clásico de la fecha 12 de la Liga Betplay en el Palogrande de Manizales y Pereira daba la gran sorpresa en los 90 minutos, pero al 95 llegó el empate para Once Caldas. Los matecañas ganaban por 1-2 sobre Once Caldas y le arrebataban el invicto a los blancos, que contaron con Dayro Moreno en la zona del ataque. Sin embargo, al 95 llegó el 2-2.



Pereira sumó 14 puntos y escaló posiciones, pero su tabla principal es la del descenso, así sea en 2021. Once Caldas se quedó con 20 y está cuarto momentáneamente. En Once Caldas anotaron David Lemos y Ménder García, mientras que en los lobos anotaron Alejandro Artunduaga y Danny Cano.



Volvió el clásico de esta zona del país tras años de ausencia de Pereira en primera división de la Liga. Sin embargo, no se logró la victoria anhelada de los lobos, pues duraron casi todo el partido con un gol arriba en el marcador.



Temprano, al minuto 3, Alejandro Artunduaga marcó el 0-1 para Pereira luego de un centro al área rival. El balón rebotó y Artunduaga quedó solo frente al arco para abrir el marcador.



Al minuto 35, llegó de nuevo la sorpresa y se marcó el 0-2. Danny Cano anotó el segundo tanto del partido y parecía una posible goleada, pero a Pereira le bastó hasta ahí y se metió en su campo.



La segunda mitad fue toda para Once Caldas. Lemos descontó al 70 y quedaba tiempo para un empate, que parecía lejano por las opciones que tuvieron. Dayro Moreno, atacante, no tuvo un gran partido.



Sin embargo, al 90 se adicionaron 3 minutos. Se perdió tiempo y fueron dos más: 5 minutos. Se volvió a perder tiempo y fue uno más: 6 minutos. Así, al 95 casi 96, llegó un cabezazo de Roberto Ovelar que aprovechó en el segundo palo Ménder García para igualar al último minuto el partido.