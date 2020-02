Once Caldas, a dejar atrás los empates contra un complicado Patriotas

La ‘empatitis’ es la enfermedad por superar del Once Caldas, pues sus presentaciones en la capital cafetera le significaron paridades, mismo resultado conseguido en la quinta fecha frente a Junior, en Barranquilla, circunstancia por la cual está alejado de la parte alta de la tabla. Ahora, enfrentará a Patriotas este domingo a las 7:20 p.m. en la fecha 6 de la Liga I-2020.

El caldense, en la sexta jornada, espera salir de su padecimiento y obtener la primera conquista en su casa contra Patriotas, uno de los coleros del campeonato, ante el que no puede desconcentrarse para recuperar la confianza y llegar a la anotación.



Pese a un alto volumen ofensivo, los ‘blancos’ sufren en la definición, situación reconocida por el técnico Hubert Bodhert, quien busca afanosamente mejorar en la puntada final, al no querer volver a sentenciar una igualdad en sus dominios, porque su campaña pasaría al plano de la necesidad.



“Vienen variantes buscando que otros nombres sean las personas que quizás encuentren el camino del gol, pero yo creo y tengo fe de que mañana (domingo) debe ser un buen día para nosotros y las personas que nos representen lo hagan de la mejor manera”, dijo Bodhert



El entrenador vuelve a contar con Roberto Ovelar, ausentado del último encuentro por culpa de una contractura, sin embargo, el ‘búfalo’, ahora goza de perfectas condiciones de salud y convertido en el referente del ‘albo’, debe aportarle seguridad ofensiva y sociedades a sus compañeros, quienes confían en su liderazgo.



“La idea es ir subiendo, yo creo que mañana es una linda oportunidad para que podamos ganar y podamos seguir subiendo en la tabla, obviamente que faltan muchos partidos por delante, pero ya de local no podemos empatar y tampoco perder”, indicó Ovelar.



A la nómina titular regresará Juan David Rodríguez, luego de superar un esguince en la rodilla izquierda y nuevamente se le entregará un voto de confianza a Pablo Rojas, en el medio campo.



“Sabemos que hemos tenido algunos traspiés aquí de local, pero el equipo ha jugado bien, no hemos tenido esa contundencia que debemos de tener en la parte de arriba y esperemos que el domingo podamos estar contundentes, podamos tener esa jerarquía para sacar los tres puntos”, comentó Rojas.



Los cafeteros tienen 7 unidades y en la presente temporada exhiben una sola victoria cuando derrotaron a Envigado, en territorio antioqueño.



Alineación probable:



Once Caldas: Gerardo Amílcar Ortiz; David Gómez, Junior Julio Bueno, Andrés Felipe Correa y Elvis Mosquera; Sebastián Guzmán, Juan David Rodríguez y Sebastián Hernández (Jhonny Galli); Pablo Rojas, Johan Carbonero y Roberto Ovelar D.T.: Hubert Bodhert.



Ramón Andrés Salazar Vallejo

Para EL TIEMPO

Manizales

En Twitter: @RAMONANDRESSAVA