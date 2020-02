¿Censura? Indignación contra Once por decisión con tradicional medio

Con una polémica amaneció Manizales este martes. No fue propiamente por el 1-1 entre Once Caldas y Rionegro en la cuarta fecha de la Liga, sino por la decisión del club contra el Diario La Patria, el más grande esa parte del país.

Según dieron a conocer en la publicación luego de este partido, Once Caldas no le dio acreditación a los periodistas de ese medio, por lo que no podrán ejercer su labor.

Aunque sí le dieron un espacio a lo que pasó en el partido, el periódico no tuvo fotos del encuentro y sí un derecho de petición en el que se da a conocer todo el caso y firma el director de ese medio, Nicolás Restrepo Escobar.