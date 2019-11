Vuelve a sonreir: América regresa a una final once años después

América de Cali puso a celebrar nuevamente a su afición. Este jueves clasificó a su cuarta final en los torneos cortos y cortó un largo ayuno de 11 años, desde aquella final del 2008 en la que celebró su estrella 14, contra el Medellín. Luego de un calvario de cinco temporadas en la segunda división y de un regreso con altibajos, el histórico equipo vallecaucano vuelve a estar en los lugares de honor del fútbol colombiano. Ahora deberá ratificarlo en una dura final contra el Junior, que arrancará este sábado en Barranquilla.

Pasaron once años desde aquel 21 de diciembre de 2008, cuando América se coronó campeón del Torneo Finalización en una emocionante final contra Independiente Medellín, que terminó con marcador global de 4-1.



Era el equipo de Diego Umaña, donde el dueño del arco era Adrián Berbia, Con Carlos Valdés y Jaime Córdoba imparables en la marca, Paulo César Arango en la creación y los goles eran asunto de Adrián Ramos y Víctor Cortés... Era el festejo de los 13 títulos con los que el rojo igualaba a Millonarios como los más ganadores de Colombia.



Pero llegó el 2009, la crisis económica fue tal que se debían hasta 10 quincenas a los jugadores en el primer semestre, lo que se notó en la cancha con la eliminación en la primera fase (en un deshonroso puesto 13). La misma suerte se repitió en la Copa Libertadores: colero del grupo y eliminado en primera ronda.



Para el segundo semestre no hubo mejoría, el rojo fue último de la tabla y firmó su peor campaña histórica. Umaña fue despedido, Juan Carlos Grueso no encontró soluciones y el descenso acechaba.



Llegó el 2010 y el rumbo siguió siendo el mismo: puesto 16 de a tabla, sin DT y en manos del entonces inexperto técnico Jorge Bermúdez, cuyo destino fue el mismo de sus antecesores. Un asomo de recuperación se vivió con Álvaro Aponte, quien evitó el descenso en ese momento

pero en 2011, a pesar de la llegada de referentes como Julian Viáfara, Rubén Bustos, Hernando Patiño, Jairo Castillo, Paulo Arango y Jersson González, los líos económicos no se superaron y se llegó a perder partidos de Copa Colombia por W. Aponte no pudo enderezar el barco y fue reemplazado por Wilson Piedrahita.



A dos fechas de terminar la fase todos contra todos, queda el equipo escarlata se vio jugando la serie de promoción contra Patriotas Boyacá (subcampeón de la B) para definir su permanencia en la Primera A. Aunque pocos lo recuerden, América clasificó octavo a la semifinal, donde fue eliminado por Once Caldas. Lo que sí permanece en la memoria fue la serie de penaltis contra Patriotas, después de sendos empates 1-1, cuando Jairo Castillo desperdició el último cobro y su equipo perdió 4-3 por penaltis. Tras 63 años en la élite, tristemente perdió la categoría.



El calvario de la Primera B



La primera temporada en la Primera B se vivió con Eduardo Lara como DT y con un equipo en el que brillaban, entre otros, Libis Arenas, Luciano Ospina, John Stiven Mendoza, Yamilson Rivera, Álex Díaz y Javier Calle. Fue una campaña en la que impuso récord de rendimiento, pero en el segundo semestre perdió la opción del ascenso directo, cayó contra Alianza en la final y contra Cúcuta Deportivo en la promoción y siguió en la segunda división.



En 2013 se 'tiró la casa por la ventana', llegaron Alexis Viera, Pedro Tavima, Luis Cardoza, Juan Gilberto Núñez, Johan Arango y refuerzos extranjeros de origen brasileño como Wander Luiz o Flávio Carvalho y el inglés George Saunders. Los resultados no se compadecieron con la inversión y otra vez el destino fue la Primera B.



2014 fue el año del tercer intento, ahora con Jhon Jairo López en el banquillo: Jaguares lo goleó 5-2 y lo sacó de carrera en el primer semestre y para el segundo llegó Luis 'Chiqui' García, en una temporada nefasta, en resumen, en ese año y en el inicio de 2015, cuando se armó un cuadrangular que aun es asunto de polémica (decían que era solo para ascender al rojo), en el que se fracasó de manera rotunda.



Pasaron Fernando Velasco, cuyo gran pupilo fuera Ernesto Farías, pero su rendimiento fue muy irregular, a pesar de tener el triplete Morantes-Farías-Del Valle. Lo reemplazó José Alberto Suárez, quien llegó hasta los cuadrangulares de ascenso de diciembre en los que Bcuaramanga se quedó con el cupo a Primera y así llegó el 2016.



La buena noticia de nuevos patrocinadores y la presidencia de Tulio Gómez acabaron con el ciclo de Suárez y dieron inicio al de Hernán Torres, el hombre que finalmente hizo el milagro: un invicto de 16 fechas y un partido angustioso contra Quindío (triunfo 2-1) terminó en el título rojo y el final de una agonía de cinco años.



América volvió a lo gran en 2017, con protagonismo y clasificación a semifinales, pero tras una mala racha fue cesaro Torres y llegó el mítico Jorge 'Polilla' Da Silva, quien no solo alejó de manera definitiva el descenso sino que llevó al equipo a estar muy cerca de una final.