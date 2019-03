Duque y Silva, las novedades de Millonarios para enfrentar a Nacional

Jorge Luis Pinto da los últimos retoques al equipo con el que enfrentará al Atlético Nacional, este sábado a las 5 p.m., por la novena fecha de la Liga I-2019. La única baja que tendrá el cuadro azul será la del mediocampista Felipe Jaramillo, quién fue expulsado en el juego del domingo pasado contra el Deportivo Cali, pero para tranquilidad del técnico ya podrá contar con John Duque y con David Macalister Silva, quienes recibieron el alta médica tras superar sendas lesiones musculares.

Pinto es consciente de que este es un clásico y como tal quiere hacer una presentación digna. "Para mí es un partido supremamente importante, con dos hinchadas muy grandes, que tiene mucha historia y por supuesto quiero ganarlo como sea", indicó.



Otro que reaparecerá este sábado será el defensor central uruguayo Matías de los Santos, quien no fue convocado al partido contra el Cali, dentro del plan de rotaciones que ha implementado el técnico por la cantidad de partidos.



Sin duda que el trabajo de la semana tuvo un apartado especial para jugadas como la del pasado fin de semana en la que el portero del Cali les anotó. "Nos quedamos dormidos todos, hasta yo me dormí un instante", explicó el técnico, quién hizo un llamado para que no vuelva a ocurrir. "Son situaciones que debemos aprender a manejar para que no nos cuenten puntos valiosos. Esperemos que no nos vuelva a pasar, que estemos todos metidos en esto de manejar las circunstancias sorpresivas".



Una vez más Pinto hizo un llamado a los hinchas para que los apoyen este sábado. "Muy importante que la hinchada nos apoye. Ese grito desde la tribuna motiva mucho más y compromete a los jugadores".