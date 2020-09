Hinchas de Millonarios piden un jugador por el que el club ni pregunta

Mientras los hinchas de Millonarios anhelan con contar en su equipo con Fernando Uribe, los dirigentes del equipo aún no se ponen en contacto con él ni con su representante.

Así lo dio a conocer el propio Luis Carlos Serrano, agente del jugador, en el Alargue, de Caracol Radio. Él contó que se desvincularon del Santos luego de que el club no le pagara el sueldo los últimos seis meses.

“Fernando renunció al Santos por incumplimiento de 6 meses de sus obligaciones con el jugador, aunque hubo una negociación no se llegó a un acuerdo y ahora vamos a demandar vía FIFA al equipo", comentó.

Asimismo anunció que llegará a Bogotá el próximo 14 de septiembre, aunque es poco probable que se quede en Millonarios, pues nadie de esa institución se ha puesto en contacto con él.

“He recibido llamadas del senador Gabriel Camargo del Deportes Tolima. Cali presentó inquietud, pero no se pudo concretar nada para este semestre y sí para el siguiente año según dijo el gerente deportivo. Otros equipos han llamado por los laditos y con Tijuana estuvimos cerca, pero se enfrió. Desde Turquía pusieron una oferta sobre la mesa", dijo el agente del jugador.

Específicamente sobre América, Millonarios y Rionegro, Serrano dijo que “ninguno de esos equipos ha mostrado interés. Solo son rumores y especulaciones, pero yo no he recibido ninguna llamada y Fernando tampoco. Escuché que porque era muy caro, pero nosotros somos conscientes de la realidad de cada Liga y ese no es un argumento. Él quiere seguir su carrera dependiendo de los intereses económicos y deportivos que tenga el club y el jugador, pero nos adecuamos a cada liga", dijo.

Aunque las posibilidades de que Millonarios se ponga en contacto con él no están cerradas, tener a Ayron del Valle, Christian Arango y Ricardo Márquez también le cierra las posibilidades a Fernando Uribe, quien ya tiene 32 años.