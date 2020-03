Apenas jugó un partido: la decisión de Alianza con Macnelly Torres

Alianza Petrolera sorprendió en el cierre del mercado de fichajes y realizó una de las contrataciones más sonada en la Liga I-2020. Fichó a Macnelly Torres, el talentoso volante creativo que pasó por Junior, Cali y Nacional, entre otros, y que incluso sonó para reforzar a Millonarios y Santa Fe.



El barranquillero no necesita presentación, pues lo hecho en la Selección Colombia, así como en clubes colombianos y del exterior, y fue sensación en su debut con la camiseta de Alianza el pasado sábado, en la derrota con Tolima en el estadio Daniel Villa Zapata, de Barrancabermeja.



El ‘10’ petrolero ingresó en el segundo tiempo y jugó los últimos 35 minutos para alegrar a la afición y para tratar de darle una mano al equipo.



El técnico de Alianza, César Torres, es uno de los más contentos con Macnelly en su equipo. “Es un jugador con muchísima capacidad, que se ve distinto y muestra en los entrenamientos su calidad técnica. Agilizamos su debut con el plantel, porque la gente estaba ansiosa de verlo y no creían en la realidad del fichaje, así que lo aprovechamos desde la parte futbolística”, contó en ‘Espn Nexo’.



Sin embargo, Alianza Petrolera tomó una decisión sobre Macnelly que muchos no se esperaban. “Macnelly venía aislado del entrenamiento competitivo, estaba trabajando por separado mientras definía su parte contractual. Pero no queremos que se lesione y hemos decidido, junto al preparador físico, de darle un periodo de diez o doce días en el que lo alistemos y se ponga a punto”.



Así, Torres no jugará con Alianza el próximo partido, contra Boyacá Chicó este domingo en la octava fecha de Liga, mientras se acondiciona físicamente.