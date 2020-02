No aguantó: fuerte queja y molestia de Julio Comesaña por el arbitraje

Junior de Barranquilla finalmente jugó el partido en Ibagué contra Tolima, pues había sido aplazado por el torrencial aguacero que cayó en la noche de este sábado. En la mañana de este domingo se disputó el encuentro y quedó igualado sin goles, pero con varios decisiones polémicas por parte del juez, Carlos Mario Herrera.



Larry Vásquez fue expulsado en el primer tiempo y hubo una jugada discutida por el VAR. Julio Comesaña, por su parte, salió bastante molesto y así lo dejó ver en la rueda de prensa.

"Nadie se imaginó lo que pasó acá. Los líos, el VAR, la expulsión. El reglamento rige, pero la autoridad no se consigue a punta de tarjetas amarillas o rojas. ¿10 tarjetas? Yo pregunto, ¿para eso estudian el reglamento?, ¿para eso dirigen?. ¿Por qué no le hablan al jugador y apelan a cosas más humanas? le dicen, 'tranquilo, serénese porque lo voy a tener que echar'. Pero no, sacan tarjetas, doble amarilla: roja, y ahí salen encopetados, la máxima autoridad. He visto árbitros internacionales con 40 mil personas gritándole y no pasaba nada, hablaba con jugadores y los entendían y los comprendían. Esto cada día está más complicado. Cada vez uno se siente peor de ver esto que riñe con el fútbol", mencionó.



Por otro lado, habló sobre la expulsión que sufrió Larry Vásquez en el partido y dejó una fuerte crítica por la roja. Además, mencionó que no estuvo de acuerdo con la decisión.



"El árbitro debe conocer los antecedentes de los jugadores porque hay unos que juegan siempre al límite, pero no son violentos, son agresivos. Larry Vásquez es un tipo educado, no es violento. Se apura, le saca una amarilla y ya lo condiciona. Son árbitros jóvenes, pero se enredan solos y después compensan. Ahí ya se le escapó el partido de las manos, no me parece mal árbitro, pero se enreda solo", dijo.