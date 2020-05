Crudo y muy directo: la crítica de Teófilo a los hinchas en Colombia

Teófilo Gutiérrez jugó en Argentina con grandes equipos como Racing y River Plate. El delantero, que ahora está en Junior, dejó una fuerte crítica realista sobre los hinchas en Colombia.



El atacante comparó los seguidores en Argentina y en Colombia, tocando el tema de que por partido no pasan los 10 mil asistentes en los estadios.

“La gente es hincha, pero no fanático. En Argentina son muy locos. Acá les falta mucho, se ponen la camiseta no más pero no van al estadio a alentar al equipo, solo van a finales. En Argentina tienen que decirles que paren porque el estadio está lleno y no pueden entrar. Acá no, acá un partido normal 5 mil, 10 mil; los de siempre van... Ahora, ojalá se despierte el amor por el equipo y vayan al estadio. De verdad que es muy triste ver los estadios vacíos", dijo en una entrevista con la Universidad de La Costa.