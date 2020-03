Decisiones de Ministerio de Salud por coronavirus: fútbol no se aplaza

Luego de que se confirmó el primer caso de coronavirus en Bogotá, empezó el suspenso por el fútbol colombiano y los eventos deportivos debido a la posible propagación que ha tenido este virus en más países del mundo.



Así como pasó en Italia, hubo decisiones para jugar partidos a puerta cerrada e incluso, en Suiza, se canceló el fútbol. Sin embargo, el Ministerio de Salud decidió que, hasta el momento, no habrá cancelaciones de eventos deportivos ni sociales.

"No hemos tomado esa medida todavía, no pensamos que deba hacerse, creemos que las actividades comerciales, sociales y deportivas, deben tratar de mantenerse en las mejores condiciones posibles. Ven que la epidemia ha generado pánico, desempleo y situaciones. Tenemos que tener la claridad que estamos preparados. Todos estamos preparados y debemos tratar de mantener las condiciones normales de la sociedad. Por ahora no se cancelan eventos sociales y deportivos", dijo Fernando Ruiz, Ministro de Salud.



Por ahora, el fútbol en Colombia no tiene peligro, pero el Ministro dejó algunas recomendaciones para las personas que asistan a eventos masivos o incluso en su día a día.



"Lavado frecuente de manos, disminuir contacto con personas con virus, evite estar con personas con gripa, desinfecte objetos y ventile los lugares. Un mensaje de tranquilidad: todos los protocolos están establecidos. El país puede estar tranquilo que estaremos trabajando de manera controlada y eficiente de esta enfermedad", finalizó.