DT del América femenino cree que el balón rodará en el II semestre

América de Cali es uno de los equipos que espera con ansias que pase la pandemia del coronavirus y que se anuncie un eventual regreso del fútbol en Colombia. El equipo femenino, campeón en la temporada pasada, sigue trabajando a través de una aplicación y pide a la Dimayor que cuando todo vuelva a la normalidad analice el retorno de la Liga para damas.



Andrés Usme, entrenador rojo que está listo para defender el título, está convencido de que si se reactiva la actividad futbolera sería en el segundo semestre.

En charla con Futbolred, el técnico antioqueño que permanece en Cali al frente de los entrenamientos, señaló que “en eso estamos pensando en estos momentos, esperando qué decisiones toman, es normal que por ahora estén concentrados en cómo reactivar la liga profesional masculina y me imagino que de allí se desprenderán los otros torneos”.



Su análisis de la ansiedad que reina en un pronto reinicio de actividades lo lleva a una conclusión: “es muy poco viable que las empresas puedan continuar sin ingresos y a punta de créditos, llega un momento en que es imposible seguir sosteniéndose. Hay que empezar a reactivar las cosas, esperemos que haya la suficiente resiliencia para tomar buenas decisiones para enfrentar los cambios que se nos presentan, sin dejar de lado que muchas familias”.



¿Cómo planifican los entrenamientos? “A través de la aplicación zoom nos conectamos todos los días a partir de las 5 de la tarde, obviamente previo a eso nos reunimos los miembros del CT para diseñar día a día qué actividades buscamos a realizar, sin descuidar la parte de la fuerza, que es en la que se está haciendo énfasis, la prevención, todo el tema cardiovascular”.



¿Tienen bicicletas para spinning? “Dependemos de los recursos de las niñas, ellas no han llegado a ese punto donde todas vivan bien a costa del fútbol, pero con lo que tenemos hemos hecho un muy buen trabajo. La parte cardiovascular a hemos hecho a través de aeróbicos, rumba aeróbica, clases de kickboxing, que nosotros mismos les damos a través trabajos con balón, técnico-físicos, hay muchas formas de hacerlo”.

Sobre la seriedad que han mostrado los directivos escarlatas para continuar en pie con su proyecto para damas, dijo que “ese mismo apoyo que América le ha dado al fútbol femenino la Dimayor también lo tenga en cuenta. Entendemos la dificultad del momento, pero de una u otra forma también se de una luz acerca de que lo puede ser la Liga Femenina este año, sabemos que el formato podrá cambiar mucho dependiendo de los tiempos, pero que al menos tengan la intención de realizarlo”.



Acepta que la Dimayor tiene preocupaciones más urgentes que la Liga Femenina: “Lo que pasa es que como no tenemos claro qué es lo que va a pasar, hay muchas cosas en el aire, el torneo de las mujeres va a ser lo último en lo que piensen, antes tendrán que reactivar muchas cosas, allí es donde vale la pena la ayuda que pueda dar la Vicepresidenta o el Ministerio del Deporte en realmente incluir realmente el fútbol femenino dentro de los calendarios de competencia que vienen ahora”.



Usme prefiere no proponer ningún diseño de campeonato: “Especular en este momento no es muy complicado, me imagino que saldrán muchas resoluciones en las que se determinarán los parámetros en los cuales se puede competir: partidos a puerta cerrada, con una sede fija, muchas alternativas que se pueden explorar, creo que el campeonato se puede ajustar a las necesidades y que se haga el torneo”.



De los refuerzos que le llegaron este año sostiene que “indiscutiblemente es muy buen grupo, más que por su calidad como jugadoras lo que son como personas, son niñas profesionales, trabajan muy bien, ahora con esta situación siguen firmes en su propósito de prepararse y que todo eso se vea retribuido en la cancha. Ya tienen un recorrido en el fútbol femenino, eso ayuda mucho a la hora de armar una estrategia o realizar un tipo de trabajo dentro de la cancha”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces