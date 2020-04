‘Con todos los protocolos, ojalá podamos volver pronto’: Alfredo Arias

Alfredo Arias reapareció para hablar de un eventual regreso del fútbol en Colombia y la soledad que vive en cuarentena luego que su esposa regresara a Montevideo.



Confiado en que pueda ocurrir de un momento a otro, el entrenador del Deportivo Cali reconoce que con tantos días de interrupción se perdió prácticamente la pretemporada y será como comenzar de nuevo.

En el programa ‘De Taquito con Marino’, el timonel uruguayo señaló que “vivimos una situación que no habíamos vivido, estamos ante retos y desafíos diarios que no tuvimos antes, ni siquiera tenemos la alegría para saber qué hacer, nos tocó vivir esto y afortunados que contamos con una profesión que lo podemos hacer desde la casa, lo importante ahora es la salud”.



¿El trabajo que se había hecho ya se perdió? “Nuestra profesión es hermosa, pero depende de la actuación o de la acción de otros, lógicamente para que uno pueda ver lo que cree o idea, necesita mucho tiempo desde la práctica en cancha, desde convencer al jugador, y habrá que empezar otra vez, todos los equipos estamos en la misma, ojalá que sea pronto y podamos saber, ya hay indicios en algunas partes del mundo donde el fútbol quiere volver, lógicamente que no va a ser la misma vida para nadie, y que vamos a tener que establecer protocolos y cuidados para no arriesgar a nadie, pero tiene que comenzar porque el mundo debe seguir girando y el mundo también”.



¿Lo más complicado es no saber para cuándo sería el regreso? “Sí, pero no hay un libro escrito sobre experiencias de alguien que lo haya vivido en épocas pasadas y que uno tenga enseñanzas de ellos, así que haremos camino al andar y veremos qué va a pasar”.



¿Cómo están manejando la parte de mantener la forma física? “Mi preparador físico, Ignacio Berriel, está al mando del equipo con otras personas, estableciendo trabajos diarios a domicilio, pero todos al mismo tiempo, con la misma actitud, presenciales a través de la pantalla y corregibles en el momento, Deportivo Cali es un equipo grande que brinda todo y se le ha llevado a cada jugador los complementos necesarios para ello, y lógicamente estamos entrenando solo una parte de juego, porque el juego del fútbol es integral, no se puede hacer disociado ni separado, y lo que nos estamos perdiendo es justamente lo fundamental, que son los relacionamientos con pelota, sin pelota, contra el rival, con el compañero, y eso es imposible de cubrir”.

​Con más tiempo en casa sacando conclusiones, ¿qué detalles debería corregir? “Lo primero es reafirmar lo bueno, lo que se haya hecho bien, entrenarlo más, reafirmarlo desde la palabra y después sí hacer ver los errores que pudimos cometer para no tener más puntos, para que se nos hayan escapado los partidos, errores individuales, colectivos, y también tratar de corregirlos a través de los entrenamientos, eso es lo que trataré de hacer cuando podamos reintegrarnos”.



¿Ustedes le realizaron prueba del covid-19 a todo el plantel? “Un test propiamente de detectar el coronavirus no, porque solamente lo podríamos manejar si tuviéramos algún síntoma, quizás alguno de nosotros asintomáticamente lo hubiéramos podido padecer o incubar, pero no sintomáticamente y hasta no manifestarlo no creímos conveniente. El equipo y las familias se han manifestado bien, lejos de esta pandemia o de sufrirla, y ojalá que así sigamos”.



¿Qué jugadores le han llamado de la Liga colombiana? “Creo que alguna vez un técnico dijo que a los buenos los ve todo el mundo, a esos uno los ve enseguida, así como a los muy malos. En el fútbol hay que tratar de potenciar con herramientas a los que les falte y a la vez corregirles los defectos para hacerlos mejores. El trabajo del técnico es ese, no ver tantos defectos, sino darle herramientas para que pueda competir bien”.



¿Cómo pasa los tiempos libres? “Llevo 37 días acá solo y aislado, mi señora justo se fue, mi hija que venía no pudo, mi hermano tampoco; he releído libros, he escuchado mucha música, he tratado de pensar en mi equipo, he visto películas de Netflix y las que me llamen la atención, soy un agradecido y bendecido de la vida porque mi profesión me permite sobrellevar esta situación desde mi casa”.



¿Usted prepara sus alimentos? “Sí, estoy cocinando, trato de hacer lo más sencillo posible las cosas que me surto, carne, pollo, pasta, arroz, papas fritas, huevo, de todo un poquito y unas tortas fritas que son típicas nuestras”.



¿Toma mate? “Lo estoy racionando un poquito porque ya me está quedando poca yerba y al no poder hasta cuándo irá esto lo estoy midiendo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces