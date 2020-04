Desde su retiro y ahora como entrenador, Jorge Rojas sigue vinculado al fútbol. Hasta los 42 años, estiró una carrera deportiva que perduró 25 años, siendo un jugador importante en la historia de Atlético Nacional, al ser el primer venezolano en el equipo antioqueño y quien rompió un ciclo de 17 años donde los verdolagas mantenían la política de jugar con solo jugadores colombianos.

En videoconferencia realizada por los entrenadores de la Escuela de Fútbol Ringo Amaya, Lainer Polo y Emeric Matos, el ‘zurdo’ contó cómo fue su llegada a Nacional, lo difícil que fue ganarse un lugar y la satisfacción de haber dado una vuelta olímpica.



“Cuando llegué a Nacional en el 2004 fue difícil, porque el equipo era un ‘candelero’. Fui el primer extranjero que contrató el equipo tras 17 años y la gente creía que los venezolanos no sabíamos jugar fútbol, sumado al título perdido con Medellín en el primer semestre, hubo salida de jugadores y los que se quedaron marcados. Recuerdo que el primer partido que jugué fue contra Cúcuta en el Atanasio, no lo perdimos, pero la gente estaba dolida. Fueron 20.000 personas que estaban dolidos por esa final perdida, nos gritaban cosas de la tribuna. Incluso, nos decían a los recién llegados que éramos jugadores de segunda división. Las cosas no estaban saliendo muy bien, pero seguíamos trabajando duro, hubo partidos que salimos de tanqueta y cuando entramos a la final contra Junior, se nos dieron los resultados en la última fecha de los cuadrangulares, lastimosamente no se dio el título”, resaltó.

(1/5) Si bien ya pude agradecerles en el anuncio de mi retiro, creo que debo hacerlo una vez más por todo el cariño y los mensajes que he recibido durante todos estos meses. pic.twitter.com/uxzCFJs5t4 — Jorge "zurdo" Rojas (@zurdorojas) April 17, 2020



Sin embargo, la vida y el fútbol da revanchas y al ‘chamo’ le llegó su momento de gloria en el 2005, donde fue el primer jugador venezolano en dar una vuelta olímpica con Nacional y junto a Hugo Morales y el argentino nacionalizado boliviano Leonardo Fernández, los extranjeros que lograron un título verde desde 1981. “Cuando llegó el 2005 todo cambió, mejoró el ambiente por lo que demostramos en esa final contra Junior, fuimos capaces de remontar un marcador adverso y luego conseguimos hacer un gran campeonato”, destacó Rojas, quien jugó con Nacional 52 partidos y anotó tres goles en dos años y medio.



En retrospectiva, Jorge contó una anécdota de cómo era la situación en el equipo en el 2005, donde les tocaba ir de cancha en cancha, como un gitano errante, en donde pudieran entrenar. Canchas que ni siquiera tenían camerinos para cambiarse. “Viendo los años, las instituciones han cambiado mucho. En el 2005, nos cambiábamos dentro de los carros para entrenar en alguna cancha de la ciudad. Se acababan los entrenamientos y le entregábamos la ropa a los utileros. Ahora viendo como Nacional tiene un centro de alto rendimiento y muchas comodidades, me impresiona la manera como el club ha mejorado”.



Finalmente, Rojas agradece a su familia el apoyo que le ha brindado a lo largo de su carrera como jugador y ahora como entrenador del equipo sub 17 del Deportivo Petare. Sueña algún día con construir su escuela de fútbol, pero espera mientras la situación de su país mejore.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8